شاهد| راقصة تموت بعدما أنهكها التعب بسبب رقصها في حفلة ماجنة!!

توفيت الراقصة أليشا جيمس 27 عامًا، من مدينة نوتنجهام البريطانية، بعد تعرضها لحادث سير في مقاطعة “بيدفوردشير”، وذلك بعد أن عرضا على خشبة مسرح “مولان روج” في باريس.

ولقيت الراقصة “أليشا” مصرعها في الحادث المروع الذي نتج عنه تحطم ثلاث سيارات عشية عيد الكريسماس.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل”، تم إغلاق الطريق السريع لمدة تسع ساعات بينما سارع عمال الإنقاذ إلى مكان الحادث.

وقال متحدث باسم شرطة بيدفوردشير إنهم لا يزالون يحققون في سبب تحطم السيارات الثلاث وناشدوا أي شهود أو سائقين مع الشرطة كانوا على الطريق السريع قبل دقائق من الحادث ، للاتصال بهم.