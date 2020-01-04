كان عنده رحمة.. خطيبة هيثم أحمد زكي تتذكر مواقفه الإنسانية

شاركت خبيرة الطاقة إنجي سلامة، متابعيها، موقفا إنسانيا لخطيبها الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، عبر حسابها على "فيس بوك".

وكانت "إنجي"، شاركت بنشر مقطع فيديو لرجل مسن، يحاول إنقاذ قطة صغيرة عالقة، فقام برفع كرسي أمامها ليحاول إنقاذها، فعلقت خبيرة الطاقة على الفيديو قائلة: "هيثم الله يرحمه عمل نفس الموقف ده بالظبط، قطة كانت محبوسة في شجرة فضل رافعلها الكرسى لحد ما نزلت.. الله يرحمه زي ما كان هو عنده رحمة".

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وفاة هيثم أحمد زكي

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح يوم الخميس، 7 نوفمبر 2019، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

وكانت مديرية أمن الجيزة، قد تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي، يفيد أنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية، وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة، هو هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي، مشواره الفني عام 2006، عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم"، بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.

ومن المصادفات الغريبة أن الفنان هيثم زكي، توفي في نفس العمر الذي توفيت فيه والدته الفنانة هالة فؤاد، زوجة الراحل النجم أحمد زكي، التي رحلت عن عالمنا عن عمر يناهز الـ35 عامًا، بعد محاربتها لسرطان الثدي في رحلة استمرت 4 أعوام حتى أودى بحياتها في 10 مايو 1993.