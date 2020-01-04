مطعم أمريكي يعتذر لموظفة مسلمة بعد منعها من ارتداء الحجاب أثناء عملها

تعرضت شابة مسلمة محجبة، تدعى"كولمان"، تبلغ من العمر22عاما، في ولاية تكساس الأميريكية، للطرد من عملها، في مطعم "تشيكن إكسبريس"، والواقع في مدينة "فورت وورث"، بسبب إصرارها على ارتداء الحجاب خلال أوقات العمل.

اعتنقت كولمان، الإسلام في أغسطس من عام 2019، وبدأت العمل في أكتوبر من العام ذاته، ما جعل مديرها في العمل يطلب منها عدم ارتداء الحجاب طيلة ساعات العمل، بحسب شبكة "إيه بي سي" الإخبارية.

وقالت الفتاة المسلمة: "الكتيب يتحدث على ضرورة المساواة بين مختلف الأديان. لذلك شعرت بالراحة حين بدأت العمل"، فيما قال محامي المطعم: "كولمان لا تواجه أي تمييز بسبب حجابها أو لكونها مسلمة".

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وأضاف محامي المطعم "قرار إرسالها إلى منزلها كان بسبب نقص تدريب مدير المطعم، الذي، وللأسف، لم يأخذ الحرية الدينية بعين الاعتبار".

وأضاف أن "كولمان عادت لعملها بشكل طبيعي في اليوم التالي، وكانت مرتدية الحجاب"، وتابع: "جرى تقديم اعتذار رسمي لكولمان عن الخطأ الذي حصل، وسيتم التطرق إلى هذه الواقعة خلال الدورات التدريبية المقبلة".

وذكر أنه "تم توبيخ مدير الطعم بسبب تصرفه، وسوف يتلقى المزيد من التدريب حول كيفية التعامل مع المواقف المماثلة في المستقبل".