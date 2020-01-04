دراسة أمريكية: بدانة الحوامل تؤثر على ذكاء الأطفال الذكور

توصلت دراسة أمريكية، أجراها عدد من الباحثين في جامعة "تكساس"، في أوستن، وجامعة كولومبيا في "ميلمان" بنيويورك، إلى أن الأطفال المولودين من الذكور لأمهات يعانون من السمنة المفرطة، لديهم مهارات حركية أسوأ في سن الثالثة، وينخفض معدل ذكائهم في السابعة.
وشملت الدراسة الجديدة 368 من الأمهات وأطفالهن، وطلبت من النساء الإبلاغ عن وزنهن خلال الثلث الثاني والثالث من الحمل، وفقا لموقع "ديلي ميل" البريطاني.
واختبر الباحثون مهارات الأطفال الحركية ومستوى ذكائهم في سن الثالثة والسابعة، ووجدوا "علاقة مهمة" بين معدل الذكاء لدى الأطفال وسمنة الأم أثناء الحمل، وكان هذا ظاهرا فقط لدى الأطفال الذكور.
وتسبب السمنة عددا من التغييرات في الجسم، واقترح العلماء أن هذه التغييرات تؤثر على نمو الجنين، واعتبروا أن الاضطرابات الهرمونية أو نقص المعادن نتيجة لسمنة الأم، تبطئ نمو مخ الطفل.
وقالت المؤلفة المشاركة في الدراسة، إليزابيث ويدن، الأستاذة المساعدة في علوم التغذية بجامعة تكساس في أوستن: "هذه النتائج لا تهدف إلى تخويف أي شخص أو جعل الأمهات يشعرن بالخجل، فقد بدأنا للتو في فهم بعض التفاعلات بين أوزان الأمهات وصحة أطفالهن".
وأظهرت النتائج أن الذكور الذين كانت أمهاتهم يعانين من السمنة المفرطة خلال فترة الحمل لديهم مهارات حركية أقل في سن الثالثة.
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