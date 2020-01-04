بعد وفاة رجل أشعل "موقد بلدي" للتدفئة.. طبيب يوضح المخاطر الصحية له

توفي "جمعة خ ع"، البالغ من العمر 53 سنة، وهو تاجر ويقيم بناحية ساحل طهطا بسوهاج، وقال بيان أمني إنه توفي نتيجة "أزمة قلبية" مفاجئة، فقد وصل إلى مستشفى طهطا العام "جثة هامدة"، وذلك بعدما أشعل موقد بلدي في بيته للتدفئة.

شعر جمعة بحالة إعياء شديدة، تطلبت نقله للمستشفى، إلا أنه فارق الحياة قبل الوصول، ويوضح الدكتور شريف حسين استشاري القلب والأوعية الدموية في تصريحات لـ"هن"، مخاطر الأدخنة المتصاعدة من "الموقد البلدي"، مؤكدا أنها يمكن أن تكون سببا غير مباشرا في حدوث أزمة قلبية.

وقال إنه إذا نام الضحية بينما الموقد مشتعلا، فإن غاز ثاني أكسيد الكربون سيرتفع في محيطه بينما يقل الأكسجين تماما ما يمكن أن يسبب أزمة قلبية، وتوقف القلب تماما بسبب قلة الأكسجين الذي يدخل الجسم، وأوضح كذلك أنه أمرا مستبعدا أن تكون حدثت الوفاة أثناء الاستيقاظ لأنه حينها سيشعر باختناق، وبالتالي كان يمكن انقاذه.

وأكمل تصريحاته أن للموقد أضرار كثيرة غير خطورته على القلب، فهو يؤذي الرئة بشكل أساسي ومباشر، ويسبب أمراض التنفس كما يمكن أن يؤدي إلى أنواع من السرطانات، ويجب التعامل مع تلك الأدخنة بحظر شديد، ومن يتعرض لها باستمرار عليه ارتداء "كمامة"، حتى لا تؤذه تلك الأدخنة والسموم المتصاعدة منها.