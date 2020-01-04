إطلالات النجمات: نرمين الفقي بـ"لوك" ناعم.. وإليسا بأزياء مختلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

إطلالات النجمات عادة ما تخطف الأنظار بأجمل الفساتين التي تتميز ببريق وسحر تصاميمها. وقد طالعتنا نجمات بإطلالات أنيقة ومميزة تجمع بين البساطة والرقي، سواء على خشبة المسرح أو السجادة الحمراء للمهرجانات أو اللقاءات التليفزيونية أو جلسات التصوير أو غيرها.

بعضهن تنشر صورهن عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخريات يكتفين بالظهور خلال المناسبة، إلا أن العامل المشترك هو تفاعل الجمهور مع الإطلالات، وبين هذا وذلك، يستعرض لكم "الخليج 365"، أبرز إطلالات النجمات، أمس:

نرمين الفقي بلوك ناعم

ارتدت نرمين الفقي بلوزة طويلة، بقصة one shoulder"، مزينة بالنقوش بدرجات اللوني البيج والأسود، مع بنطلون باللون الأسود. ونسقت مع الإطلالة تصفيفه الشعر الانسيابي المنسدل على الجانبين، مع مكياجًا ناعمًا بدرجات الكاشمير.

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هند صبري بفستان رصاصي:

اعتمدت هند صبري فستانًا طويلًا من قماش الباييت اللامع، باللون الرصاصي المعدني، وتميز الموديل بقصة "الكب"، مع الطيات الرفيعة. بقصة محكمة عند منطقة الخصر.

واختارت مكياجًا قويًا، إذ ركزت على رسمة العيون بدرجات الألوان الترابية، مع أحمر شفاه داكن، واعتمدت تصفيفه الشعر المنسدل بشكل ويفي من الأسفل.

جويل تتألق بالجلد:

تألقت جويل مردينيان بجاكت من الجلد على شكل فستان، باللون الأسود، مزينًا بأزرار كبيرة الحجم بنفس لون التصميم، واعتمدت حذام بنفس لون وخامة الموديل لإبراز منطقة الخصر. ونسقت مع الإطلالة بوت طويل باللون الماروني، واختارت تصفيفه الشعر الكيرلي بستايل غجري.

إليسا بإطلالة رسمية:

ظهرت إليسا خلال إحدى حفلاتها، بإطلالة فورمال، إذ ارتدت بدلة باللون الأبيض، مزينة من الأطراف بشرائط ميتاليك، مع توب بنفس اللون. واعتمدت تصفيفه الشعر الانسيابي المنسدل بشكل عشوائي، مع مكياجًا ناعمًا بدرجات الكاشمير.