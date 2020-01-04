منها تغير مقاس القدم.. هذا ما يحدث لجسمك أثناء الحمل وبعد الولادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - لمياء يسري:

بعد الولادة مباشرة يظهر على النساء تغيرات في شكل أجسامهن، وذلك نتيجة للتغييرات الكثيرة التي تمر بها الأم خلال فترة الحمل والولادة.

في السطور التالية نستعرض لكم هذه التغيرات بحسب ما أوضح موقع "برايت سايد":

-مقاس القدم

يزداد مقاس قدم المرأة لدى 70% من النساء الحوامل خلال أول 6 أشهر بعد الولادة بمقدار من 2 إلى 10 مللم. ويعتقد أن التغير في حجم القدم ناتج عن هرمون الاسترخاء، حيث تصبح المفاصل والأوتار أكثر مرونة.

- زيادة حجم الوركين

يؤثر هرمون الاسترخاء أيضًا على حجم هذه المنطقة ما يؤثر على عظام الحوض فتتسع بشكل واضح، ولكن بعض النساء تعود لنفس شكلهن القديم بعد فترة بسيطة من الولادة.

- ركلات المعدة

أحيانًا تشعر بعض الأمهات بوجود حركة في الرحم بعد الولادة، وتكون بسبب التشنجات العضلية أو الغاز، أو أن الرحم لايزال في مرحلة الانكماش.

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- مذاق الطعام

قد يتغير ذوق الأم بعد الحمل لبعض الأطعمة فنجدها تفضل بعضها والآخر لا، بشكل لم تعتاد عليه من قبل.

- زيادة التعرق

تبدأ معظم النساء في التعرق أكثر بعد الإنجاب، وغالبا بسبب ارتفاع نسبة هرمون الاستروجين في الدم.

- حساسية

تصاب بعض النساء بالحساسية تجاه بعض الأشياء بسبب اختلاف رد فعل الجهاز المناعي في تلك الفترة تجاه ما تتفاعل معه المرأة.