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منها تغير مقاس القدم.. هذا ما يحدث لجسمك أثناء الحمل وبعد الولادة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - لمياء يسري:

بعد الولادة مباشرة يظهر على النساء تغيرات في شكل أجسامهن، وذلك نتيجة للتغييرات الكثيرة التي تمر بها الأم خلال فترة الحمل والولادة.

في السطور التالية نستعرض لكم هذه التغيرات بحسب ما أوضح موقع "برايت سايد":

-مقاس القدم

يزداد مقاس قدم المرأة لدى 70% من النساء الحوامل خلال أول 6 أشهر بعد الولادة بمقدار من 2 إلى 10 مللم. ويعتقد أن التغير في حجم القدم ناتج عن هرمون الاسترخاء، حيث تصبح المفاصل والأوتار أكثر مرونة.

9 Body Changes After Childbirth We Had No Idea Were Real

- زيادة حجم الوركين

يؤثر هرمون الاسترخاء أيضًا على حجم هذه المنطقة ما يؤثر على عظام الحوض فتتسع بشكل واضح، ولكن بعض النساء تعود لنفس شكلهن القديم بعد فترة بسيطة من الولادة.

9 Body Changes After Childbirth We Had No Idea Were Real

- ركلات المعدة

أحيانًا تشعر بعض الأمهات بوجود حركة في الرحم بعد الولادة، وتكون بسبب التشنجات العضلية أو الغاز، أو أن الرحم لايزال في مرحلة الانكماش.

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نتيجة بحث الصور عن ركلات الجنين لبطن الام

- مذاق الطعام

قد يتغير ذوق الأم بعد الحمل لبعض الأطعمة فنجدها تفضل بعضها والآخر لا، بشكل لم تعتاد عليه من قبل.

نتيجة بحث الصور عن مذاق الطعام للحامل

- زيادة التعرق

تبدأ معظم النساء في التعرق أكثر بعد الإنجاب، وغالبا بسبب ارتفاع نسبة هرمون الاستروجين في الدم.

9 Body Changes After Childbirth We Had No Idea Were Real

- حساسية

تصاب بعض النساء بالحساسية تجاه بعض الأشياء بسبب اختلاف رد فعل الجهاز المناعي في تلك الفترة تجاه ما تتفاعل معه المرأة.

نتيجة بحث الصور عن حساسية المرأة الحامل

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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