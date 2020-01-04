كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 يناير 2020 04:42 مساءً - الكثير من السيدات يجهلن أن أهمية إطالة الشعر ونموه تعود بالدرجة الاولى الى التغذية السليمة سواء من الداخل أو من الخارج، ما يعني ان تطبيق بعض المواد الطبيعية يمكن ان يسرع بنمو الشعر في وقت قياسي، كما ان ماسكات العناية بالشعر تزيد أيضاً من تطويل الشعر

ومن أفضل المواد الطبيعية لتطويل الشعر وتسريع نموه، هو جل الصبار الطبيعي. يحتوي الصبار على الأحماض الأمينية والأنزيمات المحللة للبروتين والتي تساعد في تحسين صحة فروة الرأس وزيادة نمو الشعر.

فوائد الصبار للشعر:

ماسك الصبار

1. يحتوي الصبار على إنزيمات تحلل البروتينات وتساعد على إصلاح الخلايا التالفة في فروة رأسكِ، ما يحسن صحة بصيلات الشعر ويعزز بشكل غير مباشر نمو الشعر بشكل أسرع.



2. لا يساعد إنزيم التحلل البروتيني فقط على علاج فروة الرأس ، ولكنه يساعد أيضًا في تحفيز بصيلات الشعر الضعيفة، مما يعزز نمو الشعر.



3. يساعد الصبار على الحد من تساقط الشعر، ما يضمن أن يبقى شعركِ كثيفًا



4. الصبار له خصائص مضادة للالتهابات التي تساعد على تهدئة فروة رأسك.



5. له خصائص مضادة للفطريات و للفيروسات لعلاج قشرة الرأس.



6. يحتوي الصبار على نسبة عالية من البروتين والفيتامينات والمعادن، مما يساعد على تغذية بصيلات الشعر بكفاءة.

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كيفية استخدام الصبار لنمو الشعر

استخدمي ماسك اصبار لتطويل شعرك

يمكنكِ استخراج الجل عن طريق تقطيع ورقة الصبار وجمع الجل باستخدام ملعقة، أو استخدام الجل الطبيعي المتوفر في الصيدليات، لكن بالطبع سيكون الجل الطازج أفضل.

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ماسك الصبار وزيت الخروع لتطويل الشعر

شعر طويل

المكونات:

1 كوب من جل الصبار الطازج

2 ملعقة كبيرة زيت الخروع

2 ملعقة كبيرة من مسحوق الحلبة

قبعة استحمام

منشفة

الطريقة:

في وعاء ، اخلطي جميع المكونات حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتسقة. ضعي هذا الخليط على فروة رأسكِ وشعركِ. تأكدي من أنكِ تركزين أكثر على جذور الشعر. بمجرد تغطية شعرك بالكامل بالماسك، قومي بتغطيته بغطاء استحمام. اتركي الماسك على شعركِ ليلة كاملة. يمكنك لف منشفة حول غطاء الاستحمام للحصول على حرارة إضافية ولمنع غطاء الاستحمام من السقوط. في الصباح ، اغسلي شعركِ بالماء البارد والشامبو. كرري هذا الماسك مرتين في الأسبوع. يعتبر زيت الخروع علاجًا ممتازًا لنمو الشعر،كما أنه يعزز كثافته، تساعد خصائص الزيت مع الصبار على تنشيط نمو الشعر والحد من تساقطه. يساعد هذا الماسك أيضاً على ترطيب الشعر ويمنع تكسره وتلف الأطراف.

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