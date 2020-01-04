أسرار مكياج سميرة سعيدة لطلة دائمة الشباب

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 يناير 2020 04:42 مساءً - على رغم تقدمها في السن، إلا أن الفنانة سميرة سعيد لا تزال تتمتع بإطلالة شابة مفعمة بالأنوثة. وفي إطلالاتها الأخيرة، اعتمدت أساليب مكياج جمعت فيها البساطة والفخامة، فلفتت الأنظار بجمالها ورقي اختياراتها.

وفي هذا المقال، نرصد أبرز أسرار مكياج سميرة سعيد لطلة دائمة الشباب.



إعداد البشرة

مكياج سميرة سعيد

لا شك أن وراء جمال بشرة وجه سميرة سعيد ليس مستحضرات الأساس التي تطبقها فقط، بل ثمة خطوات أساسية لا يمكن أن تتخلى عنها في روتين العناية بالبشرة خاصتها، حيث دائماً ما تحرص على أن تكون بشرتها مستعدة لاستقبال مستحضرات المكياج، بطريقة تجعل بشرتها مشرقة ومضيئة ولا تشوبها شائبة. فسميرة سعيد تحرص على إزالة المكياج يومياً وقبل الخلود الى النوم، مما يعطي بشرتها الفرصة لأن تتنفس، كما تستخدم غسول الوجه صباحاً وبشكل يومي، لتنظيف بشرتها من الشوائب والزيوت والدهون التي قد تفرزها البشرة خلال الليل. كما تحرص على ترطيب بشرتها وتغذيتها، من خلال المواظبة على ترطيبها بالكريمات المرطبة الملائمة وتطبيق ماسكات الوجه الغنية بالمكونات المفيدة والمغذية للبشرة. وعند تطبيق مكياج البشرة، تحرص سميرة سعيد على تطبيق كريم أساس مات بلون قريب الى لون بشرتها الحنطية، والكونسيلر تحت العين لإخفاء الهالات السوداء وأي شوائب أخرى، والبلاش المشمشي أحياناً والبرونزي أحياناً أخرى على أعلى الوجنتين، إضافة الى الهايلايتر، مما يضيء وجهها ويمنحه الإشراقة والتوهج.

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مكياج العيون

مكياج عيون سميرة سعيد

تحرص سميرة سعيد دائماً على اختيار ألوان مكياج تليق بلون بشرتها الحنطي، لا سيما الألوان الترابية والداكنة منها، بطريقة متناسقة ومتناغمة ومتقنة، مما يظهر جمالها بشكل طبيعي بعيداً عن المبالغة ويحافظ على شباب إطلالتها. فمثلاً، كثيراً ما تستخدم سميرة سعيد ظل العيون الأسود على الجفن المتحرك فقط، وتحدد عينيها بشكل كامل بالأيلاينر الأسود والكحل. كذلك، تميل سميرة سعيد الى المكياج السموكي بالألوان الترابية والداكنة، حيث تستخدم الظلال الداكنة على كامل الجفن العلوي، بأسلوب السموكي، مع خط أيلاينر يمتد على طول الرمش العلوي. وفي أحيان أخرى، تكتفي سمير سعيد بتحديد العين بالأيلاينر العريض الممتد على خط الرمش العلوي، مما يمنحها إطلالة شبابية وناعمة.

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أحمر شفاه سميرة سعيد

روج جريء من سميرة سعيد

ما يميز سميرة سعيد ويظهرها دائماً بإطلالات شبابية وعصرية، أنها تعتمد صيحات المكياج الجديدة بأسلوبها وعلى طريقتها، لا سيما في ما يتعلق بأحمر الشفاه، حيث نراها تنوّع كثيراً في ألوان أحمر الشفاه التي تعتمدها، فلا تتوانى عن اعتماد الروج الأحمر الكلاسيكي الجذاب الذي يمنحها إطلالة مفعمة بالأنوثة، إضافة الى الروج المشمشي، البني، البصلي، الكرزي، البنفسجي... بما يتناغم مع مكياج العيون الذي تعتمده، فيأتي دائماً مكياجها ومتقناً وشبابياً بامتياز.

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