صور نجمات اخترن تغيير لون شعرهن... من الأجمل؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 يناير 2020 04:42 مساءً - تغيير لون الشعر هو إحدى السمات البارزة في إطلالات النجمات، حيث يظهرن بين الحين والآخر بصبغة شعر جديدة، سواء عبر موقع إنستقرام أو على السجادة الحمراء أو في الأعمال التي يظهرن فيها. لكن ما لا يعرفه كثيرون أن اللون الطبيعي لشعر النجمات مختلف تماماً عن لون الشعر الذي يعتمدنه في الوقت الحالي، فثمة شقراوات أصبح لون شعرهن داكناً والعكس صحيح.

وفي هذا المقال، نرصد صور نجمات اخترن تغيير لون شعرهن، فما الأجمل برأيك؟



جيسيكا ألبا

النجمة جيسيكا ألبا

إن لون الشعر الطبيعي للنجمة جيسيكا ألبا Jessica Alba، أغمق بكثير من لون شعرها الحالي، وهو لون البني الشوكولاته، إلا أنها تخلت عنه مع مرور سنوات، فتارة تعتمد البني الفاتح، وتارة أخرى تعتمد الأشقر، وأحياناً تعتمد الأشقر الأومبري. إلا أن ألوان الشعر الفاتحة تليق بها كثيراً وتبدو مثالية مع لون بشرتها.

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مايلي سايرس

النجمة مايلي سايرس

جرّبت النجمة مايلي سايرس Miley Cyrus عدداً كبيراً من ألوان الشعر على مر السنين، إلا أنها اعتمدت على تدرجات الأشقر بشكل أساسي. إلا أن اللون الحقيقي لشعر مايلي هو البني مع تلميحات من الكراميل. لكن يبدو أن النجمة تعشق الأشقر، لذلك نجدها تعتمده بدرجاته المختلفة.

ريس ويذرسبون

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كثيرون قد لا يعرفون أن اللون الطبيعي لشعر النجمة ريس ويذرسبون Reese Witherspoon، هو البني الفاتح، وربما يعتقدون أن الأشقر هو لون شعرها الأصلي لأنها لم تتخلَّ عنه منذ زمن طويل، والأرجح أننا لن نراها تعود الى لون شعرها الحقيقي في المستقبل القريب.

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أريانا غراندي

النجمة أريانا غراندي

عندما يتعلق الأمر بشعر النجمة أريانا غراندي Ariana Grande، فإن الأمر الأول الذي نفكر به هو البني الفاتح وتسريحة ذيل الحصان المرتفعة مع الشعر المستقيم. إلا أن شعر النجمة الأصلي يختلف تماماً، فهي كانت تمتلك شعراً مجعداً بلون أسود.



النجمة هالي بيري Halle Berry

النجمة هالي بيري

إن شعر النجمة هالي بيري الداكن والقصير الذي ظهرت به في بداياتها، لا يزال عالقاً في أذهان الكثيرين، فهو أصبح العلامة الفارقة في مظهرها. إلا أن النجمة تخلت عن شعرها هذا، وتحوّلت الى الشعر ذي الجذور الداكنة مع الهاي لايت الأشقر، الذي يضيء وجهها ويجعل بشرتها السمراء مشرقة وجذابة.

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