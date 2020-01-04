كيف تحصلين على لوك ديوي من دون مكياج

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 يناير 2020 04:42 مساءً - يعد لوك ديوي Dewy Skin، صيحة مكياج رائجة جداً في الوقت الحالي، حيث ضجت بها مدرجات أسابيع الموضة العالمية. ويرتكز هذا اللوك على البشرة الندية والمضيئة والمتوهجة، التي بالإمكان الحصول عليها من خلال اعتماد مستحضرات مكياج معيّنة ملائمة لنوع البشرة. إلا أنه بإمكانك الحصول على لوك ديوي بعيداً عن مستحضرات المكياج وبطرق طبيعية سهلة وفعالة.



الالتزام بروتين جيد للعناية بالبشرة

العناية بالبشرة

من الضروري أن يتضمن روتين العناية بالبشرة الخاص بالمرأة، غسول وجه لطيفاً، كريم مرطباً، وسيروم غنياً بحمض الهيالورونيك. كما أن تقشير البشرة بشكل دوري يجعها تبدو ندية ومتوهجة على الداوم بعيداً عن استخدام أي من كريمات الأساس. كذلك، تعد الفواكه الطبيعية الغنية بالأحماض إضافة رائعة الى روتين العناية بالبشرة، بحيث تواظبين على تحضير ماسكات طبيعية للوجه سريعة وفعالة، تغذي بشرتك وتجعلها ومتوهجة.

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إعطاء الأولوية للعناية المسائية بالبشرة

في الروتين المسائي للعناية بالبشرة، عليك التركيز بشكل أساسي، على إصلاح البشرة ومعالجة المشاكل التي تعاني منها. بالتالي، فإن المساء هو الوقت المثالي والمفضل لاستخدام المكونات النشطة مثل الريتينول والمقشرات الكيماوية مثل حمض الغليكوليك. إضافة الى الكريمات والماسكات المرطبة للبشرة.

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إعادة النظر في استخدام زيوت الوجه

كيفية الحصول على لوك ديوي

لسوء الحظ، يمكن أن تؤدي زيوت الوجه والمرطبات الثقيلة الى اللمعان الزائد للبشرة، لا سيما البشرة الدهنية المعرضة لحب الشباب وأيضاً البشرة الحساسة. بالتالي، إن كنت تعانين من البشرة الدهنية أو الحساسة، تجنبي استخدام الزيوت والمكونات الدهنية، مثل زيت جوز الهند، زبدة الكاكاو، والفيتامين E. واستبدليها بزيت السكوالان، فهو خفيف الوزن، يغذي البشرة ويرطبها في الأعماق، ويحسن حاجز الرطوبة للبشرة.



المواظبة على استخدام حمض الهيالورونيك

إن استخدام مستحضرات العناية بالبشرة الغنية بحمض الهيالورونيك مفيدة جداً للبشرة، سواء في الصباح أو المساء، فهذه المادة توفر ترطيباً مثالياً للبشرة بفضل قدرتها الطبيعية على الاحتفاظ بالماء داخل حاجز البشرة، فتبدو صحية، ندية ومتوهجة. أما بالنسبة لذوات البشرة الدهنية، بإمكانهن اعتماد مستحضرات غنية بحمض الهيالورونيك لكن خالية من الزيوت، مما يرطب البشرة ويكبح الإنتاج الزائد للزيوت على سطح البشرة في الوقت نفسه، ويضمن لهن الحصول على بشرة متوهجة على الدوام.

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