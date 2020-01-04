كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 يناير 2020 04:42 مساءً - تحرص النساء عموماً، على اختيار أجمل العطور خلال المناسبات المهمة، تمكّنهن من الحصول على إطلالة مكتملة تلفت الأنظار إليهن. ولتسهيل المهمة عليك، سنعرفك في هذا المقال، الى أفضل عطر نسائي للمناسبات لتأسري برائحتك الجميع.

Atkinsons Platinum Blend

Atkinsons Platinum Blend

إنه عطر خشبي، حار، وحيوي في الوقت نفسه، فهو يمزج بين روائح الأخشاب والمسك والعود والفلفل الحار، إضافة الى الياسمين الطازج وفول التونكا. يناسب هذا العطر المفضل لدى الأميرات والملكات، المناسبات الكبرى، فرائحته الفخمة ستلفت الأنظار إليك وتضفي على إطلالتك الأناقة والجاذبية.

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Joe Malone Orange Biters Cologne

Joe Malone Orange Biters Cologne

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مثل هذا العطر كوكتيلاً لذيذاً مليئاً بالمرح والحيوية، وهو خيار مثالي لمحبات العطور التي ترتكز على رائحة الحمضيات الغنية. إنه عطر مثالي للمناسبات، كونه يتميز برائحته القوية والغنية، التي تعزز من حضورك وثقتك بنفسك، فهو يمزج بين نغمات البرتقال الحلو والأفندي الناضج وخشب الصندل الغني.



My Insolence by Guerlain

My Insolence by Guerlain

تجعل نغمات اللوز والياسمين والتوت من هذا العطر مزيجاً كلاسيكياً، إلا أن قاعدته التي تتركز على الفواكه وحبوب التونكا والفانيليا والباتشولي تحوله الى عطر مثير ومغر، فيجعل رائحتك رائعة وتدوم طويلاً خلال المناسبات.

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Laura Mercier Ambre Vanillé

Laura Mercier Ambre Vanillé Eau Gourmande Eau de Toilette

إنه أحد إصدارات العطور العالمية المميزة، فلا تترددي في تجربته، لا سيما خلال المناسبات، فرائحته الحلوة التي تمزج بين النغمات الوردية والفانيليا اليوسفي والأوركيد واللوز وجوز الهند، مع لمسة من خشب الصندل، تمنح المرأة رائحة شرقية وحضوراً آسراً.



Coco Mademoiselle Twist and Spray

Coco Mademoiselle Twist and Spray

إنه عطر كلاسيكي خالد من علامة شانيل، شرقي وشبابي في آن، وهو العطر الأحدث في مجموعة عطور شانيل، مخصص للحمل في حقيبة اليد، ومرفق بعبوتين بديلتين، ومثالي لموسم الأعياد والمناسبات. Coco Mademoiselle Twist and Spray هو عطر شرقي – زهري، يرتكز بشكل أساسي على الباتشولي والورد والفانيليا والمسك الأبيض...

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Botanical Essence No.15 Eau de Parfum

Botanical Essence No.15 Eau de Parfum

يشتمل هذا العطر المنعش والدافئ في آن، على مجموعة مؤلفة من 15 نوعاً من أثمن النباتات في العالم، ممزوجةً مع الفلفل الوردي والقرفة والورد الدمشقي وخشب الصندل. إنه عطر غني ومميز تدوم رائحته طويلاً لتجعلك تضجين جمالاً وأنوثةً في المناسبات والسهرات كافة.



Muddled Plum Eau de Toilette

Muddled Plum Eau de Toilette

إنه عطر مستوحى من الاحتفالات والمناسبات المميزة، فهو يمزج بين النغمات الترابية والخشبية التي تتميز برائحتها الخلابة التي تمنح المرأة عبقاً آسراً يميز حضورها وشخصيتها بين المحيطين بها. فلا تترددي في تجربته.

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