آخر إطلالات الفنانة مي عمر استوحي منها بعض الأفكار

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 يناير 2020 04:42 مساءً - آخر اطلالات الفنانة مي عمر كانت لافتة للأنظار، حيث لاحظنا أنها كانت ميالة لاعتماد الأسلوب الشبابي العصري في مختلف المناسبات، وأنها بدت أكثر جرأة في خياراتها في نهاية العام من بدايته، ورصدنا لها على السجادة الحمراء في مناسبات مختلفة، اطلالات في فساتين سهرة وأزياء سواريه لافتة، اتسمت أحيانًا بالفخامة وأحيانًا بالأنوثة، وأحيانًا كانت غير موفقة، وقد جمعنا اليوم بالصور آخر اطلالات الفنانة مي عمر، شاهدي الصور واستوحي منها الأفكار التي تعجبكِ.





لوك شبابي نسقته مي عمر على السجادة الحمراء:

لوك شبابي بالأسود والأبيض اعتمدته مي عمر





اعتمدت مي عمر لوك ذا طابع شبابي على السجادة الحمراء، تخلفت فيه عن فساتين السهرة، وقد نسقت فيه تنورة قصيرة باللون الأسود زينت خصرها بحزام من الجلد مع بكلة معدنية ذهبية، واختارت معها قميصًا بتصميم عصري باللونين الأسود والأبيض، وأكملت الاطلالة بحذاء بكعب عالٍ من البلاستيك والجلد، مزين بالأربطة، وشنطة يد من سانت لوران Saint Laurent.





مي عمر متألقة في فستان من زهير مراد:

تألقت مي عمر في فستان ماكسي من الدانتيل



من الخيارات الموفقة التي اعتمدتها مي عمر لاطلالة لها على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة لعام 2019، في فستان سهرة ماكسي من الدانتيل المزركش باللونين الأسود والرمادي من زهير مراد Zuhair Murad، ياقته مفتوحة على شكل حرف V، وخصره مزين بحزام باللون الأسود، أكمامه طويلة وتنورته منسدلة، وقد نسقت معه كلاتش من الجلد الأسود وأقراطًا ماسية ناعمة.

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اطلالة دراماتيكية باللون الأسود اعتمدتها مي عمر:

اطلالة درامتيكية بالأسود اعتمدتها مي عمر



في مناسبة ثانية شاهدنا مي عمر وقد اعتمدت اطلالة باللون الأسود ذات طابع دراماتيكي باللون الأسود، وقد اختارت فيها فستان ماكسي من الترتر البراق بقصة ضيقة من دون أكمام، مع كاب طويل من الشيفون الأسود انسدل فوق كتفيها، وقد زينت اللوك بأقراط مميزة وخاتم ماسي.





فستان فخم باللون الأزرق اعتمدته مي عمر:

مي عمر في فستان باللون الأزرق من مايكل سينكو





من أبرز اطلالات مي عمر في عام 2019، كانت في هذا الفستان باللون الأزرق الذي اختارته من مايكل سينكو Michael Cinco وقد تفاوتت الآراء حوله بين المعجبين وغير المعجبين باللوك، تصميم الفستان مبتكر لكن مبالغ به، لا سيما وأنّ فيه الكثير من التفاصيل، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون الفضي الميتالك.



آخر اطلالات الفنانة مي عمر متنوعة ومختلفة، منها العصري ومنها الأنثوي الناعم، كما منها الأنيق، ومنها غير الموفق، شاهدي الصور واختاري الاطلالة الأجمل برأيكِ.

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