كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 يناير 2020 04:42 مساءً - ميريام فارس من النجمات العربيات اللواتي لفتن الأنظار في عام 2019 حيث إنّ اطلالاتها كانت متنوعة ولافتة واتسمت أحيانًا بالفخامة وأحيانًا كانت عصرية ومبتكرة، وقد دخلت قائمة الأكثر أناقة لعدد من المناسبات، وقد جمعنا اليوم بالصور آخر اطلالات ميريام فارس التي اختارتها في مناسبات مختلفة واعتمدت فيها إما فساتين السهرة أو الأزياء الكاجوال، شاهدي هذه الصور واختاري الاطلالة الأجمل برأيكِ.



ميريام فارس في تنسيق صباحي في الجينز:

لوك كاجوال في الجينز نسقته ميريام فارس



لوك ذو طابع بوهيمي اعتمدته ميريام فارس في إحدى المناسبات الصباحية، وقد نسقت فيه بنطلون جينز أزرق بخصر عالٍ مع توب ياقة عالية باللون البيج، ومن فوقها اعتمدت معطفًا طويلًا من الفرو الناعم باللون الأخضر الزيتي، وأكملت الاطلالة بشنطة يد باللون الأخضر وحذاء باللون الذهبي الميتالك وتوربان ملون زينت بها شعرها.



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فستان بليسيه باللون البني اعتمدته ميريام فارس:

لوك شبابي نسقته ميريام فارس في فستان من بليسيه بني





اطلالة اتسمت بالأناقة والعصرية اعتمدتها ميريام فارس، وقد اختارت فيها فستان ماكسي بليسيه باللون البني من دون أكمام وبقصة منسدلة، وقد اختارت معه حذاءً بكعب عالٍ باللون العسلي وحقيبة كتف أنيقة، وزينت اللوك بمجوهرات ذهبية ناعمة.



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ميريام فارس في فستان أسود من ديور:

اطلالة راقية من ديور تألقت بها ميريام فارس





من أجمل اطلالات ميريام فارس لهذا العام كانت في فستان ميدي باللون الأسود اختارته من ديور Dior مصنوع من قماش التول بقصة الكورسيه من الأعلى مع تنورة كلوش، وصل طولها حد الكاحل، نسقت معه شنطة يد مبتكرة باللون الأحمر وصندلًا بكعب عالٍ أنيق.

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فستان فضي براق تألقت به ميريام فارس:

اطلالة راقية اعتمدتها ميريام فارس في فستان من الشيفون





عدد من الاطلالات المميزة في فساتين السهرة رصدناها لميريام فارس هذا العام، ومنها هذا اللوك الذي اختارت فيه فستان سهرة من الترتر البراق باللون الفضي بقصة ضيقة مكشوفة الأكتاف، وقد زينت الاطلالة بمجوهرات ماسية فاخرة ومميزة.



آخر اطلالات ميريام فارس شاهديها بالصور في فساتين السهرة وأزياء السواريه وغيرها من التصميمات، شاهدي الصور واختاري الاطلالة الأجمل برأيكِ.

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