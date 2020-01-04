أفكار لتنسيق البنطلون الجلد بستايل يناسب موضة 2020

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 يناير 2020 04:42 مساءً - أزياء الجلد عادت إلى الموض لتشكل مكانة بارزة لا يمكن اغفالها، بداية من التنانير القصيرة، الفساتين المستقيمة وأخرى ماكسي بتنورة دائرية، أيضاً الشورت الجلد يعد خيار عصري لهذا الموسم، لكن من بين أزياء الجلد تعد البنطلونات هي القطعة العملية التي يمكن اعتمادها لإطلالة كل يوم.

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الحديث عن البنطلون الجلد ليس حديثاً، فهو قطعة شتوية لم تختفي من الموض على مدار عقود، لكنه كان مقتصراً على البنطلون السكيني بلون واحد فقط، وهو الأسود، لكن في موضة 2020 اختلف الأمر وتوسعت تصاميم البنطلون الجلد لتشمل أنماط لم تكن موجودة من قبل، فيما يلي نستعرض أهم تصاميم البنطلون الجلد وطرق تنسيقه على طريقة نجمات الموضة.



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1- الخصر العالي

التصميم الأبرز للبنطلون الجلد هذا العام هو تلك المصمم بخصر عالِ مضموم وكسرات تتدلى لتمنحكِ بعض الكثافة في منطقة المؤخرة و الأرداف، كذلك البنطلونات الجلد بالتصميم نفسه مع حزام في الخصر و المعروف باسم paper bag.

هذا التصميم يناسب صاحبات القوام المستقيم لأنه يبرز منطقة الخصر مما يمنحكِ مزيد من الأنوثة، أما طريقة تنسيقه المناسبة هي اعتماده مع كنزة صوف برقبة من نفس اللون أو بلون مغاير، يمكنكِ مع هذه الإطلالة اعتماد بليزر شتوي أنيق لإضافة طبقة دفء.



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2- الأرجل الواسعة

أما النمط الثاني الذي يمكن اعتماده هذا الموسم، هو البنطلون الجلد المزود بأرجل واسعة، ويمكنكِ اختيار الساق الطويل أو الذي يصل إلى تحت الركبة، كليهما مناسب لموضة 2020.

شاهدنا البنطلونات الجلد بأرجل واسعة مع جيوب كبيرة وبارزة على طريقة ستايل الكارغو، وهو خيار كاجوال لإطلالة نهارية أنيقة في يوم بارد، خاصة عند تنسيقه مع الكنزات الصوف بلون ساطع.

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3- الجلد بألوان غير مألوفة

سبق وذكرنا أن البنطلونات الجلد كانت مقتصرة على اللون الأسود، لكن هذا العام شاهدنا الجلد بدرجات البني والبيج و البرتقالي و العنابي الداكن، أيضاً ظهر الجلد اللامع بألوان ربيعية مثل الأحمر و الأصفر و الأزرق المتوسط، مما يتيح أمامكِ الفرصة لاختيار اللون المناسب حتى لا تظهرين بالألوان المحايدة بشكل متكرر.

بالإضافة إلى الموديلات السابق ذكرها يظل السكيني الجلد قطعة أيقونية لا تختفي من الموضة حتى وإن تعددت الاختيارات.

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