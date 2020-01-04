صيحات فساتين مشجرة بالورود موضة ما قبل خريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 يناير 2020 04:42 مساءً - كشف المصممون العالميون عن تشكيلة منوعة ضمن مجموعات أزياء ما قبل خريف 2020، فهيمنت الفساتين المشجرة بالورود على إبداعاتهم.

شاهدي مختاراتنا لكِ وأنتقي منها الموديل الذي يناسب شكل جسمك.



فساتين بموديل المعطف

Carolina Herrera



بالنظر إلى مجموعات ما قبل خريف 2020 سنلاحظ هيمنة الفساتين المصممة على طراز المعطف والتي لطالما أرتبطت باطلالات الأميرات والملكات، تقدم لكِ ماركة كارولينا هيريرا Carolina Herrera تصميم فخم بتنورة منفوشة مزود بحزام عريض من نفس النقشة، أكمامه الطويلة وقصته الساترة تجعل منه قطعة مثالية للمحجبات.





فساتين Midi موضة 2020

Valentino



تحرص دور الأزياء العالمية في كل موسم على إدراج الفساتين متوسطة الطول بقصات وألوان منوعة تخدم كافة الأذواق وأشكال القامات، أعجبنا الفستان المغطي بالورود الفوشيا والصفراء من توقيع دار فالنتينو Valentino والذي نسق مع بوت طويل باللون الأصفر، أيضا لفتنا الفستان عالي الخصر والمصمم بأكتاف بارزة من مجموعة نيكول ميلر Nicole Miller.





فساتين بخصر منخفض

Sachin &Babi



انتشرت هذا العام موضة الفساتين منخضة الخصر Dropped waist dresses، برعت ماركة ساشين آند بابي Sachin & Babi في ابتكار موديلات شديدة الأنوثة ارتكزت على القصة المعانقة للقوام في نعومة والياقة الملتفة حول العنق Halter dress.





فساتين A Line موضة الموسم



تفضل الكثيرات الفساتين الواسعة A Line dress لأنها تمنحهن إطلالة محتشمة تخفي عيوب الجسم كما أنها تطيل القامة اذا كانت مزينة بطبعات ناعمة كما في التصميم الذي رصدناه لدى ماركة كارولينا هيريرا Carolina Herrera.

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