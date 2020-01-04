عبايات باللون الرمادي موضة شتاء 2020

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 يناير 2020 04:42 مساءً - اللون الرمادي واحد من الألوان الرائجة بشكل كبير بموديلات العبايات بشكل خاص، وفي شتاء 2020 كان لدرجات اللون الرمادي المختلفة هيمنة على عالم الموضة.

ولهذا اخترنا لكِ تصميم عبايات باللون الرمادي، اعتمديها لموضة شتاء 2020، لاطلالة أنيقة ومميزة.

عبايات رمادية اللون مع الأكمام السوداء

عبايات رمادية اللون مع الأكمام السوداء



هذا الموديل للعبايه من alreem abaya show بخامة شتوية أنيقة، مناسبة لك لمناسباتكِ النهارية، وهذه الدرجة من اللون الرمادي تناسب الصبايا صاحبات البشرة الفاتحة، ويمكنكِ اعتماد الحجاب باللون الأسود مع شنطة متوسطة أو كبيرة الحجم لاسيما من ماركتكِ المفضلة، لتناسب مشاويركِ.

وهذا الموديل يناسبه اعتماد الحذاء الكلاسيكي، أو الأرضي الكاجوال، الخيار هُنا سيبقى لكِ.

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عبايات بتدرجات اللون الرمادي

عبايات بتدرجات اللون الرمادي





بتصميم بسيط للعبايه المفتوحة مع تدرج اللون الرمادي الداكن والفاتح للموديل من ixi bh، مع الياقة العريضة، مناسبة للصبايا المراهقات، وكذلك يمكنكِ اعتمادها ليومكِ البسيط في العمل.

نسقيها مع حجابكِ باللون الأبيض، أو باللون الرمادي الثلجي، مع شنطة سوداء أو بدرجات الرمادي المفضلة لديكِ لاطلالة محايدة وغير متكلفة.

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العبايه باللون الرمادي مع الأسود

العبايه باللون الرمادي مع الأسود





أما هذا الموديل للعبايه الرمادية مع اللون الأسود من aldana designer تمنحكِ ستايل عصري باعتماد على ألوان محايدة مع بعضها، مناسبة لكِ غذا كنت تبحثين عن اطلالة تناسب يومكِ الطويل، نسقيها بطريقة تجمع بين الكاجوال والكلاسيك، باعتماد الشنطة الميني، وحذا الميول الشتوي.

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العبايه الرمادية المخططة

العبايه الرمادية المخططة

هذا الموديل للعبايه من madawialissa تناسب كل الصبايا، وتمنح الفتيات اطلالة أكثر رشاقة، مع الرسومات المخططة على التصميم، لاطلالة راقية، اعتمديها بمشاويركِ المختلفة، ونسقيها مع الجينز لاطلالة مريحة وعملية أكثر.

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