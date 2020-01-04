ملابس محجبات رسمية بأسلوب الفاشينيستا.. ونصائح لإطلالة أفضل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 يناير 2020 04:42 مساءً - اختيار ملابس المحجبات الرسمية له أسرار وأسس عليكِ اعتمادها لاطلالة أفضل، خاصًة أن المناسبات الرسمية هي الأكثر أهمية والتي نحتاج فيها للتألق بطريقة عصرية.

وما بين البدل الرسمية، والكعب العالي، والتايور، وغيرها من الأفكار الأنيقة لملابس المحجبات الرسمية، اخترنا لكِ اطلالات الفاشينيستا الرسمية لتعتمدي منها مايناسبكِ، وبعض النصائح لمظهر أجمل.



تنسيق الفساتين الشتوية لاطلالة رسمية

تنسيق الفساتين الشتوية لاطلالة رسمية





اعتمدت مدونة الموضة الخليجية دلال الدوب على الفستان الشتوي الميدي الطويل، مع حزام الخصر وبوت الساق لاطلالة رسمية من الدرجة الأولى، وأكملت اللوك باعتماد المعطف الطويل الأسود البسيط.

وأعجبنا اختيارها للشنطة متوسطة الحجم باللون الأسود، لأنه عادًة ما يناسب الملابس الرسمية اختيار الألوان المحايدة.

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البليزر التارتان سر أناقتكِ باطلالة رسمية في شتاء 2020

البليزر التارتان سر أناقتكِ باطلالة رسمية في شتاء 2020



يمكنكِ التفكير بالبليزر التارتان، والذي أصبح واحد من أكثر القطع الرائجة في شتاء 2020، نسقيه بطريقة رسمية مثلما فعلت الفاشينيستا مرمر محمد، باختيار الموديل الواسع مع البنطلون القماشي الأسود، وأضافت لمستها الأنثوية الخاصة من الدانتيل الناعم، مع توب من الصوف لتحافظ على الالوان المحايدة.

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اعتماد السكارف في ملابسكِ الرسمية

اعتماد السكارف في ملابسكِ الرسمية





من القطع الانيقة التي تمنحك اطلالة رسمية وجادة، هو ارتداء السكارف الشتوي، والذي يضيف لمسة من الرقي والفخامة، كهذا الستايل من فطامي بو حمد باعتمادها على التوب والبنطلون الأسلود، ووضع السكارف بطريقة مائلة، وتثبيته بحزام الخصر، مع بوت الساق من دون كعب.



وأعجبنا اختيارها للشنطة الكلاسيكية الكبيرة الحجم، وهي أحد القطع المناسبة لاطلالتكِ الرسمية، بعيدًا عن الشنط الميني.

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ماذا عن الفساتين المطبعة لاطلالتكِ الرسمية؟

ماذا عن الفساتين المطبعة لاطلالتكِ الرسمية؟





يمكنكِ اعتماد الفساتين المطبعة لاطلالتك الرسمية، للمناسبات التي بها أجواء من البهجة والحيوية، كهذا الفستان بروسومات الورود من حنين الصيفي، نسقته بطريقة كلاسيكية بسيطة لاختيار كعب عالي أسود أنثوي، مع شنطتها كبيرة الحجم من غوتشي Gucci، بالإضافة إلى التوربان باللون الأسود، والنظارات كبيرة الحجم.

حافظت حنين الصيفي بهذا اللوك على الستايل المحايد باختيار اكسسورات باللون الأسود، لكنها أضافت لمسة من البهجة مع الفستان المطبع بالورود.

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البدل الأنيقة أساسية لاطلالتكِ الرسمية

البدل الأنيقة أساسية لاطلالتكِ الرسمية





لايمكن أن نتحدث عن اطلالة رسمية دون أن نذكر البدل الأنيقة، والتي اختلف شكلها بدرجة كبيرة عن البدل الكلاسيكية الرسمية المعرفة، فأصبح من السهل أن نشاهد بدل مطبعة بالورود وبرسومات الحيوانات، كهذه البدلة من دلال الدوب من العلامة الشهيرة غوتشي Gucci، بلوني الأبيض والأسود، نسقت معها حذاء كعب عالي بسيط مدبب باللون النود، حتى لا تبدو متكلفة.

وأكملت اللوك بشنطة متوسطة الحجم من باللون الأحمر العنبي، بدت متناغمة مع البدلة، وأضافت لمسة جادة لاطلالتها ككل.

بهذا الألبوم شاهدي مجموعة من ملابس محجبات رسمية بأسلوب الفاشينيستا.

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