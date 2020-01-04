اطلالات لتنسيق ملابس الحجاب في الشتاء بأفكار مختلفة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 يناير 2020 04:42 مساءً - تعتمد المحجبات ستايل عصري للتجديد والتغيير في اطلالاتهن.

لذا سنخبرك في السطور التالية بأفكار كثيرة لتنسيق ملابس محجبات في الشتاء بأفكار مختلفة. فمثلا إن كنت من محبي التنورات فنسقيها مع توب خفيف وجاكيت قصير او بإمكانك تنسيقها مع معطف طويل وانتعلي بوت قصير.

تنسيق بنطلون جينز مع كارديغان طويل





طريقة تنسيق ملابس شتوية للمحجبات

تنسيق بليزر طويل مع حقيبة خصر



نسقي البنطلون الجينز مع حذاء رياضي واختاري معطف باللون البرغندي الطويل أو باللون البيج ليكمل جمال إطلالتك.



هل فكرت في تنسيق سويت شيرت بأحد صيحات الشتاء وليكن باللون الأصفر ونسقيه مع بنطلون جينز بلون فاتح.



صيحة الملابس المخططة ما زالت متربعة على عرش الموضة فلا تتردي في تنسيقها على هيئة بلوفرات أو هيئة كارديغان مع بنطلون أبيض أو جينز واختاري الحجاب الأمثل لك.



نسقي تنورة بليسيه مع بلوفر فضفاض واختاري حجاب مناسب واستمتعي بطلة مناسبة.

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