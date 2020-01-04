للمحجبات استقبلي ٢٠٢٠ بإطلالات من وحي لولوة الخطاف

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 يناير 2020 04:42 مساءً - تميزت الرحالة واليوتيوبر والمدوِّنة الكويتية المهتمة بصناعة المحتوى على السوشيال ميديا، لولوة الخطاف، بالأزياء الأنيقة المختلفة، سواء في عملها والسفر أو في مناسباتها الخاصة، ومع بداية سنة ٢٠٢٠ جمعنا لمُحِبَّاتِها عشر إطلالات أنيقة ليبدأن بها هذه السنة.

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أطلت لولوة ببنطال أسود ومعطف بيج من الجلد مع بلوزة بنية صوفية لخيار مناسب لفصل الشتاء، وتميزت ببنطال واسع أسود وبلوزة بيضاء مع جاكيت رمادي بتصميم عصري لستايل شبابي، ولمظهر أنثوي تأنقت ببنطال رمادي ومعطف أحمر طويل، وأكملت ملحقاتها بالأسود الذي أضفى الفخامة على اللوك، واختارت في إطلالة مختلفة بنطالاً أسود وقميصًا أحمر ووشاحًا أبيض مع قبعة من القش، وظهرت بجمبسوت أسود ناعم ووشاح أبيض شفاف لخيار شبابي مميز.

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أزياءيوميةبأسلوب لولوة



كما نسَّقت بنطالًا وبلوزة صوفيين مع وشاح أخضر، وتجملت ببنطال أسود مع جاكيت باللون الأبيض والأسود لمظهر شبابي مميز، وارتدت بنطالًا وجاكيت باللون الأسود مع بلوزة وحجاب باللون الأبيض، وتزينت في إطلالة مفعمة باللون الأسود بوشاح أحمر، وزينت أطراف بنطالها باللؤلؤ لكسر اللون، وتألقت ببنطال وجاكيت بدرجة مميزة من الأخضر مع معطف أسود لستايل أنثوي.

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