بشائر 2020.. كاميرون دياز تنجب طفلتها الأولى بعد زواج 5 أعوام

بعد 5 أعوام من الزواج، أنجبت الممثلة الأمريكية كاميرون دياز، طفلتها الأولى "رادكس"، التي أنجبتها من زوجها بنجي مادن.

وأعلنت "دياز"، صاحبة الـ47 عامًا، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، أنها أنجبت "رادكس" التي أسرت قلبها هي ووالدها، واصفة حضورها بأنه أكمل عائلتهما.

ووعدت كاميرون دياز وزوجها، أن يحافظا على خصوصية حياة طفلتهما "رادكس"، موضحين أنهما لن يشاركا أي صور أو تفاصيل عنها في المستقبل.

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وكان الثنائي كاميرون دياز وبنجي مادن، احتفلا بزفافهما في يناير 2015، وعن زوجها صرحت "دياز" لمجلة "إنستايل"، "إن الزواج منه كان أفضل شيء حدث لي على الإطلاق، فهو الأفضل وأعظم إنسان، وهو شريكي العظيم"، بحسب ما ذكرته "سبوتينك".

وتابعت: "الزواج صعب بالتأكيد، ويحتاج للكثير من الجهود، فأنت بحاجة إلى شخص مستعد للقيام بالعمل معك، لأنه لا يوجد مشاركة زواج بنسبة 60 إلى 40، ولكنه 50 إلى 50 طوال الوقت".

وكان آخر الأعمال الفنية المعروضة لكاميرون دياز، هو فيلم "آني باك"، الذي عرُض في العام 2014.

وبدأت "دياز"، شهرتها في مجال عروض الأزياء، وتقديم بعض الإعلانات التجارية على شاشة التلفزيون، حتى جاءت انطلاقتها من وقوفها أمام الممثل الكوميدي الأمريكي جيم كاري، في فيلم "ذا ماسك" (القناع) من إنتاج 1994، والذي حقق نجاحا كبيرا في شباك التذاكر العالمي.

​ومن أشهر أدوار كاميرون دياز، الفيلم الكوميدي "ذير إز سامثنغ أباوت ماري"، مع الممثل الكوميدي الأمريكي بن ستيلر، وفيلم "غانغز أوف نيويورك" من إخراج مارتن سكورسيزي، ومن إنتاج 2002.