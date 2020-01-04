بريطانيا تحمي القطط بـ«الرقاقة» أو الغرامة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تخطط الحكومة البريطانية لإلزام أصحاب الحيوانات الأليفة كالقطط والكلاب، بتركيب شرائح أو رقاقات تعريفية صغيرة، للحدّ من سرقة هذه الحيوانات، وكذلك تحديد هوية مالكها عند إصابتها أو وفاتها في حوادث السير.

ووفقا لـ”سكاي نيوز” ففي حال رفض أصحاب القطط والكلاب تركيب رقاقات أو شرائح تعريفية لحيواناتهم الأليفة، فإنهم سيتعرضون لغرامة مالية أو ستتم مقاضاتهم بموجب القواعد التي اقترحها وزراء في الحكومة البريطانية، علما أنه تم فرض غرامة على مالكي الكلاب تبلغ قيمتها 500 جنيه إسترليني، لعدم امتثالهم لسياسة مماثلة طبقت لصالح الحيوانات عام 2016.

ومن المنتظر أن يتم تطبيق هذه السياسة قريبا، حيث أن الموعد النهائي لتقديم الأدلة حول تأثير تطبيق القرار هو 4 يناير، وفقا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

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الصحيفة نقلت عن متحدث باسم وزارة البيئة والغذاء والشئون الريفية قوله: لقد دأبت هذه الحكومة دائما على حث أصحاب القطط على زرع رقاقة لحيواناتهم الأليفة باعتبارها الشيء الصحيح الذي يجب فعله كأصحاب حيوانات أليفة مسئولين.

وأضافت أنه يجري الآن اتخاذ خطوات لإدخال الرقاقات في القطط بصورة إلزامية، الأمر الذي يمنح أصحاب الحيوانات الأليفة راحة البال، ويساعد في معالجة مسألة سرقة القطط، وكذلك تحديد هويات الحيوانات التي أصيبت أو قتلت على الطرقات.

زاك غولدسميث، وزير الدولة البريطاني لشئون البيئة والتعاون الدولي، المعني أيضا برعاية الحيوانات قال، إن الرقائق غالبا ما تكون الأمل الوحيد في لمّ شمل الحيوانات الأليفة المفقودة مع مالكيها، لذلك فهو حقا أفضل قرار في رأس السنة الجديدة يمكن اتخاذه لحماية الحيوانات في عام 2020.