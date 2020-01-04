لقطة طريفة.. تقنية الفار تحت تهديد السلام

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صور طريفة، تظهر استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد “الفار” بطريقة بدائية، خلال مباراة هواة لكرة القدم في إحدى الدول الأفريقية.

ووفقا لـ”سكاي نيوز” نقلا عن موقع صحيفة “ليبيرو” الإيطالية، فإن البحث عن العدالة في عالم كرة القدم أمر مطلوب حتى إن لم تكن الظروف المناسبة متوفرة.

الصور المنشورة على حساب كاتب كيني في “تويتر”، يدعى رفائيل كيزيلاه، تظهر حكم لمباراة كرة قدم تجرى على ملعب ترابي، يحضرها عشرات المشجعين، ورصدت الصور الحكم كما لو كان يحتكم إلى تقنية “الفار”، من خلال شاشة تلفزيون صغيرة من الطراز القديم للتأكد من صحة إحدى اللقطات.

Advertisements

بعد ثوان معدودة، يظهر الحكم عائدا إلى أرضية الملعب معلنا صحة اللقطة، وخلفه رجل يحمل سلاحا ناريا من الحجم الكبير.

كيزيلاه، قال في تعليق مرفق للصور: “وأخيرا.. تقنية الفار في البطولات الإفريقية المحلية.. ما رأيكم؟

تعليقات المتابعين جاءت طريفة وغريبة في الوقت نفسه، حيث تساءل بعضهم عن سبب حمل الرجل سلاحا ناريا خلال مباراة لكرة القدم، وقال آخرون إن القارة الأفريقية لا تخلو من الغرائب، بينما تعجب البعض الآخر من الاعتماد على تقنية الفار دون وجود للكاميرات وغرفة التحكم.