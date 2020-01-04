"غير متاح عشان البنات ترتاح".. ضبط طالب استبدل لوحات سيارته بعبارة "مستفزة"

أثارت صورة سيارة تحمل لوحات معدنية مكتوب عليه "غير متاح عشان البنات ترتاح"، غضب رواد مواقع التواصل خاصة من أهالي وسكان محافظة الدقهلية.

وبالمتابعة نجحت الإدارة العامة لمرور الدقهلية، بقيادة العميد ممدوح الحصي، مدير الإدارة، اليوم السبت، في ضبط صاحب السيارة حيث تبين أنه طالب من سكان مدينة المنصورة، قام باستبدال اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام سيارته بعبارة "غير متاح عشان البنات ترتاح ".

‎تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا بتداول عدد رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء الجمعة، صورة سيارة ماركة "سكودا" فضية اللون، بدون لوحات معدنية، وتحمل بدلا منها عبارة "غير متاح عشان البنات ترتاح"، وتسير في شوارع المنصورة.

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تم تشكيل عدة أكمنة تضم العميد ممدوح الحصي، مدير الإدارة، والعقيد إسلام رمزي والمقدم دكتور حاتم طه، وكيلا الإدارة، والمقدم دكتور شريف شعيشع، رئيس مباحث المرور، والرائد محمود اللوزي، معاون مباحث المرور، والنقباء عمرو هشام وكريم أحمد طاهر وكريم حمدي شاهين، بنطاق مدينة المنصورة.

حيث نجحت أحد الأمكنة في ضبط السيارة وقائدها، عقب محاولته الهرب عندما شعر بالبحث عنه لضبطه، وبالفحص تبين أن لوحات السيارة الأصلية تحمل أرقام "د ح ر 1756 "باسم "محمد س. إ"، طالب.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1 جنح مرور الدقهلية لسنة 2020، وتم حجز السيارة لحين العرض على النيابة.

‎وأعلنت إدارة المرور، في بيان لها، أنها تسعى جاهدة، لتحقيق السيولة المرورية وضبط المخالفين، وأن الدور المجتمعي يلعب دورًا بارزًا في التصدي للمخالفين، مطالبة المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات.