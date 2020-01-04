مزاجها كان سيئ.. الكاميرات تكشف عنف مربية صينية على الأطفال.. والشرطة تتدخل

تجردت من مشاعر الأمومة، فلم تكن على قدر المسؤولية التي منحت لها، ولا الثقة التي ظنها بعض أولياء أمور أطفال الروضة، في مربية صينية بعد ارتكابها جريمة بحق طفل داخل روضة"شيجين"، بمدينة"ناننينغ" الصينية، حين أقدمت على إيقاظ الطفل من نومه بعنف شديد.

حيث قامت المربية، بجر الطفل بقوة من شعرة وذراعه، ثم ألقت به على الأرض بلا رحمة، بحسب محطة "ناننغ تي في" المحلية.

وافتضحت كاميرات الروضة الفعل المشين التي قامت به المربية، وسط موجة غضب شديدة هزت أرجاء الصين، مطالبين بعدم التساهل في معاقبتها.

أثارت مشاهد عنف المربية بحق أطفال الروضة، موجة غضب عارمة في المدينة الصينية، بعدما التقطتها كاميرات مراقبة، وسط مطالب بعدم التساهل في معاقبتها على فعلتها.

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وأظهر الفيديو المربية وهي توقظ طفلا من نومه بعنف شديد، وتجره بقوة من شعره وذراعه، ثم تلقي به على الأرض بلا رحمة.

وذكرت محطة "ناننغ تي في"، أن الشرطة احتجزت المربية، التي يقال إنها كانت في "حالة مزاجية سيئة".

وجرى اللجوء إلى كاميرا المراقبة، بعدما رصدت أم الطفل المعنف، عدة كدمات على رأس ابنها لدى عودته إلى المنزل، ما جعلها تتحرى عن السبب وراء ذلك.

وقالت الأم المدعوة "لي"، إن ابنها اشتكى، منذ ذلك الحين، من صداع مستمر، مشيرة إلى أنها نقلته إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما صرح آباء بعض الأطفال الآخرين أن أبناءهم وبناتهم تعرضوا لهجمات مماثلة في روضة الأطفال ذاتها.

وكشف أحد الموظفين في الروضة، أن المربية التحقت بهذه الوظيفة منذ فترة ليست بالطويلة، مضيفا أن الشرطة اعتقلتها وفتحت تحقيقا في الموضوع، فيما قالت موظفة أخرى إن المربية "لطيفة جدا"، لكنها كانت في مزاج سيئ في ذلك اليوم.