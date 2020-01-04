تركوا "اسفنجة" في بطنها 5 أعوام.. مريضة تحصل على تعويض 10 ملايين دولار

تعرضت عجوز أمريكية لخطأ طبي أثناء إجرائها عملية جراحية، حين نسى الأطباء "إسفنجة" في بطنها، لم يتم اكتشافها إلا بعد 5 أعوام، حصلت بسببها على تعويض وصل قدره إلى 10.5 مليون دولار.

وكانت كارولين بيرست، صاحبة الـ62 عامًا، خضعت لجراحة "فتح مجرى جانبي للشريان التاجي" عام 2011، في مستشفى جامعة "لويفيل" بولاية كينتاكي الأمريكية، لكن الجراحة تحولت لكارثة، إذ تم قطع وريد عن طريق الخطأ، بالإضافة إلى نسيان الأطباء لإسفنجة داخل بطنها، بحسب ما ذكرته "سبوتينك"، نقلًا عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وعانت "كارولين" من عدة مشاكل ومضاعفات نتيجة هذه الجراحة، وتم اكتشاف "الإسفنجة" بالصدفة بعد 5 أعوام من إجراء الجراحة، والتي كانت متآكلة في البطن وسببت لها عدة مشاكل في الجهاز الهضمي.

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تمكن الأطباء من إزالة بقايا الإسفنجة بعد 5 أعوام، لكن لسوء الحظ اضطرت "كارولين" لعملية جراحية فقدت إثرها ساقها اليسرى نتيجة ظهور قرحة في الكاحل.

كما واجهت "كارولين" إهمالا طبيا آخر خلال وجودها في أحد المراكز، ساهم في زيادة معاناتها من المضاعفات، نتج عنها بتر جزء كبير من ساقها اليسرى لإنقاذ حياتها.

دفعت معاناة السنين، من الإهمال الطبي، "كارولين" إلى رفع دعوى قضائية ضد المستشفى والمركز، الذي أصدر حكمًا بتعويضها بمبلغ قدره 10.5 مليون دولار.