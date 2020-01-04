إطلالات جنيفر لوبيز تخطف الأضواء في بداية العام الجديد بتوقيع ريتشارد كوين

واشنطن - لايف ستايل
بدأت النجمة العالمية جينيفر لوبيز العام الجديد بمزيد من التألق اعتاد عليه جمهورها فى كل ظهور لها، فاستطاعت خطف الأنظار بإطلالة وردية فى افتتاح مهرجان Palm Springs film، من توقيع المصمم العالمى ريتشارد كوين، حيث ظهرت بصحبة خطيبها أليكس رودريجيز البالغ من العمر 44 عامًا، ومن المقرر تكريمها بجائزة Spotlight لأدائها المشهود فى Hustlers.
وجاءت إطلالة لوبيز البالغة من العمر 50 عاما عبارة عن فستان "كب" مصنوع من الفستان قصير من الأمام وذو ذيل طويل من الخلف منقوش بورود من اللون البينك والأخضر، ونسقت معه حذاء من اللون البينك وكذلك حقيبة صغيرة بنفس اللون أيضًا مما أضفى على إطلالتها البهجة.
أما تسريحة الشعر فاعتمدت "جين " على الكعكة الضخمة وزينت إطلالتها بأقراط الزمرد التى جاءت على شكل وردة أيضا.
وأكملت جينيفر مظهرها بالماكياج الدرامى الذى شمل ظلال العيون الحمراء المتلألئة والرموش السوداء الطويلة والكثير من أحمر الخدود وملمع الشفاه الوردى الجميل.
كما ظهرت بإطلالة اخرى خلال الحفل من توقيع مصمم الأزياء اللبنانى زهير مراد عبارة عن جامبسوت مطرز من اللون الفضى وبفتحة صدر امامية واكمام شفافة واحتفظت بتسريحة شعر الكعكة فى إطلالتها الثانية أيضًا.
وكان مهرجان بالم سبرنجز السينمائى الدولى، قد انطلق فى الساعات الماضية، بمشاركة قطاع كبير من الفنانين العالميين، حيث أنه من المقرر أن يستمر حتى يوم 13 يناير الجارى.
وسيتم تكريم الممثل والمغنى الأمريكى جيمى فوكس فى حفل توزيع جوائز مهرجان الأفلام، فى مركز "بالم سبرينجز" للمؤتمرات، ومن بين الفائزين بجائزة المهرجان الممثل تيموثى شالاميت، وبراين كرانستون.
ومن أبرز الحضور، الممثل الأمريكى خواكين فونيكس، والنجمة تشارليز ثيرون، والمطربة العالمية جينفر لوبيز، والممثلة سلمى حايك.
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