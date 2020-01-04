أحمدعبدالله هددني.. سارة نخلة لـ"الوطن": "أخدت حكم نفقة بس لسه مطلقتش"

أعربت الفنانة وملكة جمال سوريا السابقة، سارة نخلة، عن سعادتها بقرار محكمة الأسرة منذ أيام، بدفع زوجها الممثل أحمد عبدالله، نجل الفنان الراحل عبدالله محمود، نفقة بمبلغ 10 آلاف جنيه شهريًا، قابلة للزيادة مع الاستئناف.

وقالت "نخلة"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنها حصلت على "نفقة الزوجية"، دون إصدار حكم بانفصالها عن الممثل الشاب، متابعة: "أنا كنت همشي في إجراءات الخلع، لكن دلوقتي أنا مصممة على الطلاق، ومش هتنازل عن حقوقي الشرعية، والحكم بالنفقة"، موضحة أن محاميها سبق أن أخبر المحكمة بأنه: "الفترة طالت على موكلتي، التي تجاوزت السنة والنصف سنة، ونحن نلتمس الخلع، في حالة عدم الحصول على طلاق للضرر".

وأشارت الفنانة السورية، أنها تقدمت بطلب استئناف على "الطلاق للضرر"، ما يعنى أنه سيصدر حكما قضائيا نهائيا، خلال جلستين كحد أقصى.

وعن حدوث تفاوض مع "عبدالله"، أكدت أنه تواصل معاها قبل الحكم في قضية عدم سداده، وصل أمانة لها، ليعرض عليها رجوعهما، متعهدا بدفع "أتعاب" المحامي، وتسديد مستحقاتها المالية، إلا أنها رفضت، ليبدأ في تهديدهات والتوعد لها، قائلا: "هدفعك التمن.. ووريني المحكمة هطلقك إزاي".

واختتمت "سارة" حديثها بوصف "2019" بأنها "أحلى سنة"، التي تمتعت فيها بمحبة من الأهل والأصدقاء، ونعمة الصحة، كما أنها حصلت خلالها على حكم النفقة الزوجية، وحبس أحمد عبدالله محمود، لمدة عامين، لإدانته بخيانة الأمانة، لعدم سداده وصل أمانة لصالح الممثلة السورية، و"قضيت الكريسماس في حفلة محمد حماقي ومايا دياب"، متمنية النجاح والتوفيق والحصول على حريتها في 2020.

Advertisements

حكم حبس أحمد عبدالله محمود سنتين

قضت محكمة جنح أكتوبر، في سبتمبر الماضي، بحبس الفنان أحمد عبدالله محمود، لمدة عامين، لإدانته بخيانة الأمانة.

وكانت ذات المحكمة، أصدرت حكما غيابيا، بمعاقبة أحمد عبدالله، بالحبس للمدة ذاتها، ثم عمل معارضة على الحكم، وصدر بحقه الحكم المتقدم "حضوريا".

ومن جانبه، قال المحامي عاصم قنديل، دفاع سارة نخلة، لـ"الوطن"، إن الحكم الصادر لصالح موكلته حضوريا، وحضور "أحمد عبدالله"، الاستئناف أصبح وجوبيا.

كما أكد المحامي شعبان سعيد، دفاع "أحمد عبدالله"، أنه سيتقدم باستئناف على الحكم الصادر، خلال 10 أيام، إلا أنه رفض.

وهو ما علقت عليه سارة نخلة عبر "فيسبوك" حينها، قائلة، "اليوم يوم مميز بالنسبالي، كنت مستنياه بقالي سنة بالتمام والكمال، بالصبر والاتكال على ربنا، والحمد لله بعد عذاب وبفضل ربنا وفضل أستاذي وسندي المستشار عاصم قنديل المحترم، حقي هايرجعلي، وبحكم محكمة، الحمد لله".