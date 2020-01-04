صاحبة أتيليه تستغنى عن حفل الافتتاح لإقامة زفاف جماعي للأيتام بدمياط

مبادرة جديدة دشنتها صاحبة أتيليه شهير في محافظة دمياط، لتصميم فساتين زفاف لإقامة حفل زفاف جماعي لـ10 شباب و10 فتيات أيتام، وتكفلها بكافة النفقات ممثلة في الفساتين والميكب والفوتوجرفر والحفل، وقررت صاحبة المبادرة إقامة هذا الحفل في واحدة من أكبر قاعات دمياط بدلا من الاحتفال بافتتاح الأتيليه.

وتقول سماح القاسم، 43 عاما، صاحبة فكرة المبادرة في تصريح لـ"الوطن": "قررت إقامة الحفل على نفقتي الشخصية بهدف إسعاد الأيتام، وجهزت بالفعل 30 فستان زفاف، وكل فتاة ستختار من بين 3 فساتين الأنسب لها، وسيكون التركيز أكبر على الشباب الأيتام أكثر من الفتيات خاصة أنهم يخرجون من الملاجئ في سن الـ18 عاما، وأرغب في تأسيس أسر لهؤلاء الأيتام شبابا وفتيات".

وأضافت:"كنت أرغب في إقامة الحفل يوم 31 يناير الجاري، في إجازة نصف العام، ولكن لم يكتمل العدد المطلوب بعد، وقد يتأجل الحفل لحين إعداد بيت زوجية محترم يليق بهم، فنحن نستهدف تأثيث 10 بيوت زوجية للأيتام ليعيشوا حياة أفضل مستقبلا".