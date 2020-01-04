أجمل فساتين ديما الأسدي استوحي منها لسهرة رأس السنة

تحرص الفاشينيستا ديما الأسدي على مواكبة صيحات الموضة العالمية وتتقن إختيار فساتين السهرة بما يتناسب مع شكل قامتها والنتيجة اطلالات شديدة الفخامة والرقي يمكن أن تستوحي منها لسهرة رأس السنة.

فساتين سهرة بأكمام منفوخة

بمتابعة حساب ديما الأسدي على إنستقرام لاحظنا عشقها لصيحة الفساتين المصممة بأكمام منفوخة حيث هيمنت على معظم إطلالاتها في مختلف المناسبات، معظم الفساتين أتت بموديلات قصيرة محددة للقامة، أحببنا الفستان الأسود المزود بأكمام فوشيا ضخمة، إطلالة فريدة لم تبذل الفاشينيستا الشهيرة مجهود كبير في تزيينها حيث أكتفت بقرط طويل مرصع.

فساتين سهرة منفوشة

لا فخامة تنافس فخامة فساتين السهرة المنفوشة لا سيما الطويلة منها، لذا حرصت الفاشينيستا ديما الأسدي على إعتمادها بموديلات منوعة، أجملها الفستان الأزرق الناعم منسدل الأكمام Off Shoulder dress، كما أحببنا الفستان الدانتيل طويل الكمين مع أكتاف بارزة منحته لمسة ملوكية لا تضاهى وأنسجم لونه الأزرق المائل للتركواز مع لون بشرتها السمراء.

فساتين سهرة بقصة حورية البحر

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ترغب كل امرأة في إطلالة تجمل قامتها وتمنحها طول أكبر وهنا يأتي دور فساتين حورية البحر Mermaid، اختاريه باللون الأحمر على غرار الفاشينيستا ديما الأسدي لإطلالة تجعلك محط الأنظار في ليلة رأس السنة ونسقيه مع كلاتش يمزج بين الفضي والذهبي وارتدي قلادة عريضة مرصعة.

فساتين براقة لسهرة رأس السنة

تجرئي في موسم الأعياد واعتمدي فستانك المغطي بالترتر أو الغليتر اللامع لإطلالة متوهجه على طريقة ديما الأسدي التي أعجبنا تنسيقها للفستان الأخضر الداكن والفستان الأوكسديه القصير ذي الأكمام المفوخة والقبة الـ V Neck التي تساعد في إطالة الرقبة.

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