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قدم الشيف هشام السيد، طريقة عمل بطاطس محشية ساور كريم، وذلك من خلال برنامجه "شبكة وصنارة"، المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من أنواع المقبلات السهل تحضيرها في المنزل.
مقادير بطاطس محشية ساور كريم
ساور كريم
شبت
بطاطس قوارب مسلوقة ومشوية فى الفرن
ليمون
ملح
بابريكا
ثوم
طريقة عمل بطاطس محشية ساور كريم
يخلط الثوم المهروس مع الملح والسور كريم وعصير الليمون والبابريكا والشبت المفروم والزيت.
يوضع خليط السور كريم في قوارب البطاطس ويضاف الزيت على الوجه.
تزين بورق الشبت وشرائح الليمون وتقدم.
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