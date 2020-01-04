قدم الشيف هشام السيد، طريقة عمل بطاطس محشية ساور كريم، وذلك من خلال برنامجه "شبكة وصنارة"، المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من أنواع المقبلات السهل تحضيرها في المنزل. مقادير بطاطس محشية ساور كريم ساور كريم شبت بطاطس قوارب مسلوقة ومشوية فى الفرن ليمون Advertisements ملح بابريكا ثوم طريقة عمل بطاطس محشية ساور كريم يخلط الثوم المهروس مع الملح والسور كريم وعصير الليمون والبابريكا والشبت المفروم والزيت. يوضع خليط السور كريم في قوارب البطاطس ويضاف الزيت على الوجه. تزين بورق الشبت وشرائح الليمون وتقدم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل بطاطس محشية ساور كريم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.