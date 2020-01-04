فوائد الثوم للشعر

الثوم نبات يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالبصل والكراث، له الكثير من الفوائد، حيث يساعد تناول الثوم، في مقاومة نزلات البرد، وخفض ضغط الدم والكوليسترول، وحتى تقليل خطر الإصابة بالخرف.

يحتوي الثوم، على مركبات الكبريت، المرتبطة في بعض الدراسات، بإبطاء أو إيقاف نمو خلايا سرطانية معينة.

والثوم يحتوي على مضادات الأكسدة، التي يمكن أن تحمي البشرة من آثار الشيخوخة من الجذور الحرة.

لفت الثوم الانتباه، أيضًا كعلاج ممكن للشعر، الأشد سمكا وطويلًا، وذلك بحسب موقع "هيلث لاين".

فوائد الثوم

يستخدم الثوم، موضعيًا أو كجزء من نظامك الغذائي، وخصائصه قد تساعد في نمو الشعر.

قد تمتد بعض فوائد الثوم الغذائية إلى شعرك.

الثوم الخام غني بالفيتامينات والمعادن، مثل الفيتامينات B-6 و C، والمنجنيز، والسيلينيوم- وكل ذلك يعزز الشعر الصحي.

الخصائص الطبيعية المضادة للميكروبات والفطريات الموجودة في الثوم، قد تسهم أيضًا في إفادة الشعر، حيث يمكن لهذه الخصائص، أن تساعد في قتل البكتيريا، ومحاربة الجراثيم، ما يجعلك أنت وفروة رأسك صحية.

وجدت دراسة عام 2016، أن الثوم يحمي الخلايا الكيراتينية من التلف بالأشعة فوق البنفسجية، ويظهر الوعد كمواد مضادة للشيخوخة.

الخلايا الكيراتينية، هي خلايا الجلد التي تنتج الكيراتين.

هذه الخلايا موجودة على الطبقة الخارجية من بشرتك، بما في ذلك الجلد على فروة رأسك وفي بصيلات الشعر.

وجدت دراسة نشرت في عام 2007، أدلة سردية على أن المشاركين في داء الثعلبة، الذين طبقوا جل الثوم على بقع الصلع على فروة الرأس، ربما يكونون قد حسنوا نمو شعرهم.

حروق كيميائية

كما هو الحال مع العلاجات الطبيعية الأخرى، هناك مخاطر يجب مراعاتها عند استخدام الثوم على شعرك أو أي جزء آخر من الجسم، بشكل خاص للأشخاص ذوي البشرة الحساسة.

يمكن أن يسبب الثوم، حروقًا عند استخدامه على الجلد، وحالات الحروق الكيميائية الخطيرة الناتجة عن الثوم المستخدمة كعلاجات منزلية موثقة جيدًا.

هذا الخطر لا يقتصر على الثوم الخام، يمكن للمنتجات التي تحتوي على الثوم، مثل الزيوت الأساسية، أن تهيج الجلد والعينين، لذلك من المهم التحدث إلى طبيبك قبل البدء في أي علاج يتضمن الثوم.

Advertisements

ماسك الثوم للشعر

تذكري أن مركبات الكبريت الموجودة في الثوم تجعل أي زيت ثوم مهيجًا للغاية لبشرتك وعينيك.

يمكنك صنع ماسك الثوم الخاص بك باستخدام مكونات من مطبخك.

للحد من خطر تهيج الجلد، من المهم تخفيف الثوم بزيت، مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون، وكلاهما مفيد لشعرك.

مكونات ماسك الثوم

8 فصوص من الثوم الطازج المفروم.

2 ملاعق كبيرة من زيت الثوم لكل فص ثوم.

مقلاة صغيرة.

مصفاة.

طريقة عمل الماسك

يسخن الزيت في مقلاة على نار خفيفة ويضاف الثوم عندما يكون الزيت دافئًا.

يقلب الثوم في المقلاة حتى تفوح رائحته.

تزال المقلاة من الحرارة وتترك لتبرد.

يصب الخليط من خلال مصفاة.

يخزن الزيت في وعاء زجاجي.

كيفية استخدام ماسك الثوم

دلكي بلطف ملعقتين كبيرتين من الزيت في فروة رأسك.

استمري بتدليك فروة رأسك، أو لف شعرك بمنشفة وانتظري من 10 إلى 15 دقيقة.

اغسلي شعرك بشامبو لطيف.

كرري هذا العملية مرتين في الأسبوع، للحصول على أفضل النتائج.