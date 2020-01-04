أدى الفنان أحمد سعد، أغنيته "ملكش مكان"، خلال استضافته، في أولى حلقات برنامج "الجمعة في مصر"، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، عبر شاشة "mbc مصر"، في السنة الميلادية الجديدة.
وقال سعد: "أي أغنية ليّ بتيجي على الجرح، هو جرح نافذ بياخد 6 شهور وغرز"، مشيرًا إلى أنه لا يقصد الفنانة ريم البارودي زوجته السابقة.
وأضاف: "دلوقتي بقى فيه صداقة بيني وبين ريم البارودي ومفيش أي عداوة، هي فنانة جميلة وببارك لها على شغلها الجديد".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد سعد عن علاقته بريم البارودي: "مفيش عداوة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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