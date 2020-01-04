طريقة عمل اللاتيه

مكوناته الرئيسية هو الحليب والقهورة، ولكن في ليالي الشتاء الدافئة، يصبح مشروبا يبعث الدفء، وتصدر اللاتيه مؤخرا محركات البحث، بعد أغنية "السالمونيلا". ويستعرض التقرير التالي، طريقة تحضيره في البيت. المقادير نصف كوب قهوة سريعة التحضير (بلاك). كوب ونصف ماء. كوب ونصف حليب أو كريمة. سكر (حسب الرغبة). Advertisements طريقة التحضير تسخن القهوة سريعة التحضير مع الماء في وعاء على النّار. في وعاء آخر يسخّن الحليب أو الكريمة على النار. في أكواب التقديم، تسكب كميات متساوية من القهوة والحليب. يقدم ساخنا مع الكوكيز أو الكيك. يفضل استخدام لبن بنسبة دسم قليلة، ويرج لمدة دقيقة ونصف قبل تسخينه للحصول على أفضل مذاق.

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