نصائح لقضاء الـ"ويك إند" في البيت بعيدا عن البرد

يعد يومي الجُمعة والسبت، من الأيام المُقدسة لدى العديد، الذين يستغلوها في قضاء عطلة "الويك إيند"، في عديد من الأمور.

السفر، التنزه، اللهو مع الأصدقاء، وزيارات العائلة أمور يمكن استغلال تلك الأيام، لقضاءها، ولكن مع انخفاض درجات الحرارة، وزيادة برودة الطقس، يمكنك قضاءها في المنزل خلال عدة نصائح.

ويقدم "هن"، نصائح لقضاء "الويك إند" في البيت بعيدا عن البرد

مشاهدة فيلم أو مسرحية

جهزي "فلاشة" عليها أفلامك ومسلسلاتك المفضلة، ويمكنك مشاهدتها خلال يوم "الويك إند"، بدلًا من مشاهدتها على التلفزيون، للابتعاد عن الإعلانات.

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حلوى

حاولي استغلال الوقت، وصنع حلوى شهية من ذوقك، لتناولها على العشاء، أو خلال مشاهدة التلفاز.

التسالي

جهزي السناكس المختلفة، وجربي تناولها أثناء لعب الكوتشينة الورقية، أو بنك الحظ وكونكت فور وتلك الألعاب الرائعة.

العائلة

يمكنك دعوة العائلة إلى منزلك، فهذا يضيف بهجة على أيامك دون أن تضطري لمغادرة المنزل، أو إرهاق نفسك في خروجات.

بلاي ستيشن

شاركي أطفالك أو أصدقائك، أو حتى زوجك لعب البلايستين في البيت، وهو ما يضيف كثير من المرح، والتفاعل داخل المنزل.