علاج واسباب التنميل

التنميل حالة مرضية تصيب البعض أحيانًا، يشعر خلالها الشخص بوخز أو تنميل خاصة باالقدمين، أو اليدين، قد يدوم لعدة دقائق، وقد يكون عارضًا مصاحبًا لأحد الأمراض، وإليكم أسباب وطُرق علاج التنميل.

أسباب وطرق علاج تنميل القدم، وفقًا لموقع"Medical News Today".

أسباب تنميل القدمين

الضغط على الأعصاب

يقوم العديد من الأشخاص بانحناء الرقبة للأمام عند الجلوس على الأجهزة الإلكترونية لفترة طويلة، وخاصة الهاتف المحمول، تظهر بمرور الوقت أمراض منها الانزلاق الغضروفي الذي يؤدي إلى ضغط على الحبل الشوكي والأعصاب، ولهذا يحدث التنميل والشعور بشكل متكرر بتنميل الأطراف.

النوم بشكل خاطئ

يسبب النوم بشكل خاطئ أو الجلوس بطريقة غير صحيحة، والارتكاز على اليد أو القدم لفترة طويلة، إلى الإحساس بالتنميل فيها، ولكن في حالات أخرى يكون التنميل نتيجة أسباب مرضية خاصة.

الهبوط الحاد في الدورة الدموية

تحدث اضطرابات وخلل في الدورة الدموية، ينتج عنها الشعور بالتنميل في بعض الأطراف خاصة للسيدات.

علاج تنميل القدمين

بعض العلاجات المنزلية لتنميل القدمين

الراحة

يتسبب ضغط الأعصاب في تنميل الساق والقدم في الكثير من الأحيان، لذا فإن الراحة وسيلة جيدة للعلاج منه.

الثلج

يمكن أن يساعد الثلج في تقليل التورم الذي يمكن أن يضغط على الأعصاب، لذا يمكنك وضع كمادات باردة أو أكياس ثلج ملفوفة على موضع الوخز بالأرجل والقدمين لمدة 15 دقيقة يوميًا.

التدليك

يساعد تدليك الساقين والقدمين على تحسين تدفق الدم وقد يقلل من أعراض التنميل.

النوم الكافي

من المعروف أن العديد من الحالات المزمنة المرتبطة بتنميل الساقين والقدمين تزداد سوءًا بسبب قلة ساعات النوم، لذا فإن الحصول على قدر كافِ من النوم يمكن أن يساعد في العلاج.

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تنميل اليدين

تنميل اليدين من المشاكل الشائعة، أيضَا، نتيجة زيادة الضغط على الأعصاب، أو انقطاع تدفق الدم في المنطقة المصابة بالتنميل، ومن الأسباب الأخرى للإصابة بتنميل اليدين كما ذكرها موقع "Daily Medical":

أسباب تنميل اليدين

النوم عليها لفترات طويلة

ترجع أسباب الإصابة بتنميل الأيدي إلى النوم عليها لفترات طويلة.

نقص فيتامين "B"

من الأسباب الأكثر شيوعا للإصابة بتنميل الأيدي نقص فيتامين "B"، أو العمل لفترات طويلة.

مرض السكر

قد يكون الإصابة بمرض السكر أحد الأسباب التي تؤدى إلى الإصابة بتنميل الأطراف.

الأنيميا

نقص نسبة الحديد بالجسم يتسبب في الإصابة بتنميل اليدين، وحدوث إجهاد مستمر على عضلات الرقبة "الديسك".

علاج تنميل اليدين

تناول ملعقة كبيرة من زيت بذر الكتان، أو شاي الزنجبيل، لتنشيط الدورة الدموية.

الابتعاد عن الملح، والمأكولات الحمضية قبل النوم.

شرب كمية كافية من الماء يوميًا.

التأكد من احتواء المأكولات على فيتامين"B".

تناول الخضروات الورقية، والموز، والبطاطا، والتونة، والأسماك، وبعض المكسرات لاحتوائها على الفيتامينات.

القيام ببعض التمارين لتقوية اليدين، والذراعين، والكتفين، وتناول الأدوية المضادة للالتهابات، وتجنب النوم على الذراعين.