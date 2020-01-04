الراقصة إيمي سلطان عن دراستها للهندسة: أنا دحيحة وممكن أشتغل بشهادتي

قالت الفنانة الاستعراضية إيمي سلطان، إنها تحب الفن، ومن ثم درست هندسة الديكور، كان أفضل شيئًا يمكنها دراسته.

وأضافت، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد مجدي، مقدم برنامج "فنجان قهوة"، الذي يعرض عبر شاشة "صدى البلد": "كنت متفوقة في المدرسة، أنا دحيحة بلبس نضارة نظر، ولما اتخرجت من المدرسة اشتغلت في الباليه، لكن أهلي أصروا إني أكمل تعليمي بأي طريقة، كان عندهم حق، لأن الفن حاجة مش مضمونة، وبشهادتي أقدر أشتغل أي حاجة، وأنا أقدر اشتغل بشهادتي وعملت بيتي".

وأوضحت أنها تعلمت رقص الباليه في سنغافورة، ثم سافرت إلى دول عديدة لتقديم العروض: "في إحدى السفريات كنا في مسرح بتركيا، يمكن أن نقول إنه شكل مصغر من الأوبرا، وبه كل أنواع الرقص، وكنت سعيدة للغاية هناك".

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وتابعت، أنها كانت رافضة التوجه إلى المسرح التركي حيث كانت تعتقد في البداية أنه "كباريه"، لكنها عندما توجهت إلى هناك وجدت أن الأمر مختلفًا عما كانت تعتقده: "المكان شيك جدًا وفيه صور سامية جمال وأم كلثوم وعبدالحليم ورشدي أباظة وفاتن حمامة وسعاد حسني، كانت السينما المصرية متجسدة في هذا المسرح".

وعن عائلتها، قالت إيمي سلطان إن أهلها يحبون الفن، كما أن والدتها مدرسة موسيقى عربية، كما أن منزل أسرتها كان مليئًا بالموسيقى الشرقية وأغاني أم كلثوم وعبدالحليم حافظ: "كل سنة كانوا بيبيعوا فيديوهات نجوى فؤاد وسهير زكي".