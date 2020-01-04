أسباب وعلاج جرثومة المعدة

تعد جرثومة المعدة من الأمراض البكتيرية، فهي من البكتيريا المُعدية، التي تعيش وتتكاثر في الجدران المبطنة للمعدة، وتعتبر المسبب للعديد من الأمراض في المعدة بما فيهم القرحة، وعادة ما تنتقل عن طريق الأطعمة أو المياه غير النظيفة، أو مشاركة الأواني مع المصاب، جاء ذلك وفقا لما ذكره الموقع الطبي العالمي مايو كلينك. أعراض جرثومة المعدة الشعور بألم وانتفاخ في البطن حدوث فقدان الشهية الشعورالغثيان حرقان في المعدة Advertisements أسباب جرثومة المعدة تنتقل الجرثومة للإنسان عن طريق الأطعمة غير النظيفة المياه الملوثة الأواني غير النظيفة الاتصال بلعاب الشخص المصاب أو مشاركة الأواني معه علاج جرثومة المعدة يتم علاج جرثومة المعدة عن طريق المضادات الحيوية.

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