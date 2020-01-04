"جي جي" تعيد إحياء صناعة "البُلغة": تنفع للرجالة والستات

"من فات قديمه تاه" شعار رفعته كلًا من جى جى إبراهيم، وصديقتها منى سرور، بعدما قررا إحياء التراث المصري، وتقديمه للعالم من جديد بشكل مبهر، ليختارا إعادة صناعة الأحذية المصرية القديمة "البلغة" وجعلها تناسب نمط الحياة السريع، وذلك من خلال مشروعهما "بلجة".

وتقول "جي جي" لـ"الوطن": "بعد تخرجي في كلية سياسة واقتصاد، استقر بي الحال في إحدى الشركات الخاصة بالحرف اليدوية الكبيرة في مجال التسويق، لأكتشف أن مصر فيها مشروعات تجارية كبيرة في مجال الملابس، والحلى، الإكسسوارات مستمدة من التراث، بل إن هناك منها ما وصل للعالمية، باستثناء مجال واحد هو الأحذية، فأطلقنا مشروعنا بلجة".

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مشروع إحياء صناعة البُلغ، اعتمد بشكل كبير، على البحث عن أمهر وأقدم العاملين في هذا المجال، الأمر الذي لم يكن سهلاً، على الإطلاق بسبب اندثار تلك المهنة، التي ترجع إلى عصر المماليك: "بدأنا العمل على المشروع من خمس سنوات، تحديداً في 2015، حيث بحثنا عن أمهر العاملين القدامى، وتواصلنا مع الوحيد في منطقة الحرفيين بمنطقة مصر القديمة، الذي ورث تلك المهنة أباً عن جد، وأسسنا ورشة للتصنيع".

"الموضوع مش بس هيحي التُراث، لكن كمان هيحيي الحرفة اليديوية" هكذا تطرقت "جي جي" للحديث عن الحرف اليدوية التي تدخل في كثير من صناعات الأحذية، قائلة: "الحرف اليدوية في مصر جميلة ومبهرة، وبها كثير من الفن، لذا صممنا على إدخالها في تصميم الحذاء، مثل جلد شلاتين، فنتعاون مع سيدات من شلاتين يصنعن لنا الحذاء وفق تقاليدهن، وكل الأحذية هاندميد".

6 تصميمات لـ"البلغة" صنعتها "جي جي" مع شريكتها حتى الآن، تلائم مَن يرتديها سواء سيدة أو رجل: "بعد العرض في السوق المحلية، نسعى إلى العرض على المستوى العالمي، لأن المنتج المصري يستحق الوصول إلى العالمية".