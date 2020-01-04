شاهد| في المدينة المنورة .. كيف حاول سائق اغتصاب فتاة سعودية في سيارته؟

تمكنت فتاة سعودية من توثيق تعرّضها لحادثة تحرّش جسدي ولفظي من أحد السائقين في المدينة المنورة.

ورفض السائق – بحسب الفيديو- انزال الفتاة من السيارة، حتّى بدأت تصرخ وتبكي وتتوسل إليه.ما أثار غضب السعوديين وطالبوا بالتشهير به.

ومساء الجمعة، أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة القبض على المتحرش، وهو مواطن بالعقد الثالث من العمر.

وأوضح أن الجاني أقر بما نُسب إليه، مؤكدًا أنه جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: http://bit.ly/35oWbv8