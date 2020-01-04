"آمنة".. "سواقة بـ100 راجل": "بشتغل بقالي 13 سنة في إسكندرية"

رغم صعوبة مهنة القيادة ذات الطابع "الذكوري"، إلا أن آمنة حسن نور، 54 عاماً، تمارسها باحترافية وسط السائقين الرجال على مدار 13 سنة، تقف بعربتها بينهم من الصباح الباكر، منتظرة تحميل الركاب بمنطقة سموحة بالإسكندرية، حتى آخر الشارع.

عمرها 54 عاماً وتعتبر عملها "أحسن من قعدة البيت".. "آمنة" الشهيرة بـ"أم يوسف"، قررت العمل بالسواقة، لتساعد زوجها في تكاليف المعيشة، حيث تقوم بتوصيل التلاميذ إلى مدارسهم، ومنازلهم وأنديتهم الرياضية، وتجمعها علاقات طيبة بهم، فيتسابقون في ما بينهم من أجل الفوز بالمقعد الأمامي والجلوس إلى جوارها: "شغلانة مش عيب، اتعلمتها واحدة واحدة، واشتريت العربية التمناية، وباحب أتعامل مع الأطفال وأولياء الأمور، علشان معاملتهم مريحة".

تواصل أم يوسف العمل يومياً لأكثر من 14 ساعة، بناءً على اتصالات هاتفية تتلقاها من أولياء الأمور لتوصيل أبنائهم الصغار، بالتحديد من منطقة سموحة وحتى الإقبال بالإسكندرية، وتحكي أنها قبل اقتحام تلك المهنة عملت في مجال السمسرة، فكانت تتكسّب من بيع الشقق وإيجارها، وتلعب دور الوسيط بين المالك والمستأجر: "ورايا كوم لحم، وساعدت زوجي في تدبير مصاريف ولادي، والحمد لله كبرتهم وعلمتهم، وده أحسن من قعدة البيت"، مشيرة إلى أنها تحمّلت بالكامل مصاريف أولادها الثلاثة حتى حصولهم على مؤهلات عليا ومتوسطة.