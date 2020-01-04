الامارات | برنامج الشتاء يتواصل حتى 9 الجاري في مراكز أطفال الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الشتاء يتواصل حتى 9 الجاري في مراكز أطفال الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل أطفال الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، فعاليات برنامج الشتاء حتى التاسع من يناير الجاري في جميع المراكز، ضمن خطة المؤسسة الاستراتيجية في وضع البرامج بأعلى المعايير التي تتوافق مع الفئة العمرية، بهدف خلق وبناء بيئة إبداعية للطفل، وتتماشى مع القدرات الاستيعابية لكل فئة، ويقام البرنامج بالتعاون مع مؤسسات حكومية عدة في الإمارة.

ويعمل البرنامج على تنمية مهارات المنتسبين في جميع الجوانب، ضمن المسارات المعتمدة لأطفال الشارقة، وهي: الآداب واللغات، والفنون، والعلوم والتكنولوجيا، والرياضة، وريادة الأعمال، بالإضافة إلى مسار المهارات الحياتية.

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وتضم أنشطة البرنامج فعاليات تعليمية، وترفيهية، وثقافية، ورياضية، وعلمية بالإضافة إلى ورش لتعلم لغة الإشارة، وخيوط الكوريشيه، ومذاقات لتعلم مهارات الطبخ، وحروف وكلمات، وأنامل مبدعة، ولعبة الشطرنج، واللغات مثل اللغتين اليابانية والصينية، وورش في آداب السنع، واللياقة البدنية والألعاب الذهنية، وكذلك ورشة التاجر الصغير، وورش فنية مختلفة، إلى جانب الرحلات الترفيهية والتعليمية للتعرف.

وتسعى أطفال الشارقة دائماً لخلق بيئة محفزة للإبداع من خلال الاطلاع على العلوم الحديثة والثقافات المختلفة، بما يتناسب مع شغف الأطفال واهتماماتهم.

كما تهدف من خلال برنامجها الشتوي إلى إثراء مخيلة الأطفال، وزيادة إدراكهم للواقع حولهم، وتنمية مهاراتهم في كل الجوانب، لإعداد الأطفال لتحديات المستقبل، واستغلال أوقات فراغهم بشكل إيجابي.