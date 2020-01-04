الامارات | المعطف الطويل يمنح المرأة إطلالة دافئة

شكرا لقرائتكم خبر عن المعطف الطويل يمنح المرأة إطلالة دافئة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ‫يتربع المعطف الماكسي على عرش الموضة‬النسائية هذا الشتاء، ليمنح المرأة إطلالة دافئة.‬

‫‬وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية ريتشي كاركوفسكي أن المعطف الماكسي هو‬معطف طويل للغاية؛ إذ يصل طوله إلى الكاحل، مشيرة إلى أنه يعد خياراً‬مثالياً للتنسيق مع الفساتين أو التنانير القصيرة بصفة خاصة، وذلك من أجل‬تدفئة الساقين. ‬

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‫‬وأضافت أن المعطف الماكسي يأتي مصنوعاً من الصوف أو خامة‬التويد المتينة، لافتة إلى أنه يمتاز بقصّة ضيقة تساير خطوط القوام‬لتبوح بأنوثته أو بقصّة أكبر من المقاس Oversized لإطلالة أكثر جرأة‬وتحرراً.‬

‫‬ويزدان المعطف الماكسي بنقوش الكاروه الكلاسكية ليضفي على المظهر لمسة‬أناقة وفخامة. وإلى جانب نقوش الكاروه التقليدية ذات الأبيض والأسود‬والرمادي يتألق المعطف أيضاً بنقوش كاروه ذات ألوان زاهية كالأحمر‬والأخضر لإطلالة أكثر جاذبية وعصرية.

المعطف الماكسي يمتاز بقصّة ضيقة تساير خطوط القوام.