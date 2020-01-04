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الامارات | المعطف الطويل يمنح المرأة إطلالة دافئة

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برلين - د.ب.أ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن المعطف الطويل يمنح المرأة إطلالة دافئة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ‫يتربع المعطف الماكسي على عرش الموضة‬النسائية هذا الشتاء، ليمنح المرأة إطلالة دافئة.‬

‫‬وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية ريتشي كاركوفسكي أن المعطف الماكسي هو‬معطف طويل للغاية؛ إذ يصل طوله إلى الكاحل، مشيرة إلى أنه يعد خياراً‬مثالياً للتنسيق مع الفساتين أو التنانير القصيرة بصفة خاصة، وذلك من أجل‬تدفئة الساقين. ‬

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‫‬وأضافت أن المعطف الماكسي يأتي مصنوعاً من الصوف أو خامة‬التويد المتينة، لافتة إلى أنه يمتاز بقصّة ضيقة تساير خطوط القوام‬لتبوح بأنوثته أو بقصّة أكبر من المقاس Oversized لإطلالة أكثر جرأة‬وتحرراً.‬

‫‬ويزدان المعطف الماكسي بنقوش الكاروه الكلاسكية ليضفي على المظهر لمسة‬أناقة وفخامة. وإلى جانب نقوش الكاروه التقليدية ذات الأبيض والأسود‬والرمادي يتألق المعطف أيضاً بنقوش كاروه ذات ألوان زاهية كالأحمر‬والأخضر لإطلالة أكثر جاذبية وعصرية.

المعطف الماكسي يمتاز بقصّة ضيقة تساير خطوط القوام.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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