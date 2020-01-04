الامارات | متحف برادو الإسباني يحقق عدداً قياسياً من الزائرين

شكرا لقرائتكم خبر عن متحف برادو الإسباني يحقق عدداً قياسياً من الزائرين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل متحف برادو بمدريد عدداً قياسياً من الزوّار في عام 2019بلغ أكثر من 3.2 ملايين شخص، بزيادة 10% على عام 2018.

ويضم المتحف أكثر من 8600 لوحة، ورسومات ومطبوعات، وما يصل إلى 700 تمثال، أحد أكثر المتاحف شعبية في العالم، بعد أن فتح أبوابه في 19 نوفمبر عام 1819.