الامارات | أفراح البلوشي والعريقي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل عمر يوسف عبدالله البلوشي، بمناسبة زفافه إلى كريمة المرحوم حسين عبدالله العريقي. حضر الحفل، الذي أقيم في صالة رماح بمدينة العين، عدد من أعيان القبائل والمسؤولين وكبار الشخصيات، ولفيف من المدعوين والمهنئين والأهل. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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