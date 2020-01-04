الامارات | وصفات للتغلب على جفاف البشرة

شكرا لقرائتكم خبر عن وصفات للتغلب على جفاف البشرة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشارت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية إلى معاناة كثيرين من جفاف البشرة خلال فصل الشتاء، إذ تفقد نعومتها وليونتها.
وأكد الطبيب الألماني كريستوف ليبش أن هذا الأمر لا يدعو للقلق، لكنه يتطلب العناية جيداً بالبشرة خلال فصل الشتاء.
وأوضح أن الجسم يتوقف عن إنتاج الدهون في ظل درجات الحرارة، التي تقل عن سبع درجات مئوية، وتعتبر هذه الدهون مهمة جداً لحماية البشرة من الجفاف، وعادة ما يساعد هواء التدفئة على زيادة جفاف البشرة.
وللتغلب على جفاف البشرة نصح الطبيب الألماني بمراعاة توافر رطوبة كافية في المنزل، مع شرب كثير من السوائل، إلا أنه أوضح أن هذه التدابير وحدها لا تكفي لاستعادة ليونة البشرة ونضارتها، ولذلك نصح باللجوء إلى العناية الإضافية بالبشرة من خلال استعمال الكريمات الغنية بالدهون بصورة منتظمة، نظراً لأنها تعمل على إمداد البشرة بالدهون وتساعد على نضارتها على المدى الطويل.
وأشار الطبيب الألماني إلى أن المستحلبات وحليب الجسم تساعد على الشعور بنداوة البشرة في بادئ الأمر، إلا أنها غالباً ما تمتص الرطوبة من الجسم، وبالتالي تؤدي إلى تأثير عكسي لما هو مطلوب منها.
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