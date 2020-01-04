الامارات | أفراح العامري والكتبي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام الرضة سعيد وريقة العامري، حفل استقبال بمناسبة زفاف نجله عبدالله إلى كريمة محمد الطوير الخيالي الكتبي. حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة الظاهر للأفراح في مدينة العين، عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، وجمع من المهنئين والأهل وزملاء العريس. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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