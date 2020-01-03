"مع زوجها وطليقها".. محمود السكري يكشف أين احتفلت أسما منير برأس السنة

شارك محمود السُكري طليق، الإعلامية اسما منير، ابنة الفنان شريف منير، بعدة صور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" خلال احتفاله بليلة رأس السنة.

وأظهرت الصور احتفال السُكري، بصحبة طليقته، وزوجها الحالي، الفنان الشاب محمود حجازي، مُعلقًا: "شكرا لكم على السلام والحب".

Advertisements

الامر الذي تفاعل معه العديد، مشيدين باحترام العلاقة بينهما عقب الانفصال.

اسما شريف منير تثير الجدل حول علاقتها بزوجها

وكانت أبنة الفنان شريف منير أثارت مؤخرًا الجدل، عقب حذفها لصور زوجها من على موقع "الإنستجرام"، وشاركت صورة لطليقها مع ابنتها، مُرفقة الصورة بتعليق: "أبو بنتي وصديقي محمود السكري ربنا يخليكم لبعض العمر كله يا رب، ويديم المعروف".

المنشور الذي حصد العديد من التعليقات، بين المُشيدين بعلاقتها الطبية، مع والد ابنتها، وبين منتقدها، حيث علق أحد المتابعون قائلًا: "هو طبعا حاجة حلوة جدا بس يا تري حجازي مش بيغير أو يتضايق؟ ولا هو راجل من كوكب زحل".

الأمر الذي دفع "أسما" للرد عليه، قائلة: "لا خالص لأن العلاقة بينا فيها احترام متبادل وعشرة وحجازي شايف وعارف كل حاجة فقادر يتفهم العلاقة، وهو راجل واثق فيا وفي نفسه فمفيش حاجة تضايقه، هو شخصيا على علاقه بيه، عشان في بنت فلازم يكون في تواصل دايما".

وتابعت: "الأطفال اللي بين بيتين لو مفيش مراقبة الولاد بيتأذوا فلو فكرنا في كل ده عمر ما هيشغل بال حد الغيرة خالص".