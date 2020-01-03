تنتظر مولود برج "الحوت"من الجمعة 3 إلى الخميس 9 كانون الثاني نجاحات كثيرة

مهنيا:ً يساعدك القمر واورانوس من الثور والكواكب مجتمعة من برج الجدي على النظر بوضوح اكبر الى مخططاتك وطريقة الوصول اليها يومي السبت والاحد تحت تاثير المثلث الفلكي الترابي فأنت تتمتع بصحة ذهنية ومعنوية وبكل المقوّمات والقدرات والكفاءات لإحداث تغييرات ضرورية ومفيدة في مجالك المهني والشخصي والدراسي الجامعي والاكاديمي سوف يحالفه الحظ لاجتياز الامتحانات وكل العقبات لكن سوف تتداخل الامور ببعضها مع انتقال المريخ الى مواجهة برجك من القوس ممع انتقال القمر الى مواجهة برجك من الجوزاء بين الاثنين والاربعاء ما يجعلك تعيش صراعاً على النفوذ ونزاعات تتعلّق بسلطة معيّنة تعيق تحقيق بعض المشاريع والطموحات فيخيّم جوّ من اللااستقرار يؤثّر عليك مباشرة، فتحتار بأمرك في بعض الأحيان وتذهب جهودك لإنقاذ الوضع سدىً لذلك كن متأنياً في حياتك المهنية وحاول ان تؤجل القرارات الكبيرة الى يومي الخميس والجمعة بحيث يتغير المشهد الفلكي لصالحك مع تأثيرات الخسوف وانتقال القمر الى برج السرطان الصديق الذي يحمل معه تشويقاً كبيراً وتغييراً سعيداً فتعيش فترة نشيطة تبدأها بخطى سريعة وثابتة مدعومة من التأثيرات الايجابية فتتوج اعمالك بنجاح اسبوع مهم يجعلك منفتحاً على احتمالات جديدة على كافة الاصعدة مادياً مهنياً وشخصياً.

عاطفياً: تعيش اسبوعاً محفوفاً بالتعقيدات فالظروف معاكسة بسبب الزهرة في مواجهة برجك من الدلو ما يجعلك أبعد ما يكون عن الرومانسيّة، إلاّ إذا قرّرت السيطرة على أعصابك والمزاج المخيف للعازب لا تستغرب ظهور تباين في الآراء واحتدام بعض النقاشات. أنت معرض لارتكاب الهفوات فتبعد المسافة بينك وبين الحبيب فيتطلب الأمر تدخل أحد الاقرباء لتطرية الاوضاع وتقريب القلوب.

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