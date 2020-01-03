تنتظر مولود برج "الدلو "من الجمعة 3 إلى الخميس 9 كانون الثاني تطورات مهمة

مهنياً: واخيرا ترتاح من معاكسة كوكب المريخ الذي ينتقل الى القوس فتفتتح الاسبوع مع مناخ مشرق جدا بحيث تطل على بعض المبادرات المهنية التي تتطور لصالحك الا ان المثلث الفلكي يومي السبت والاحد مع انتقال القمر الى برج الثورالى جانب اورانوس والشمس من برج الجدي الذي يحمل بعض خيبات الامل ويتسبب بالتوتر والنزاعات مع المحيط وبقلق قد ينتابك بدون سابق أنذار فيعيش الطالب صراعا داخليا وتراكما في المسؤليات ايام معاكسة من مصلحتك عدم التسرع ركز على التفاصيل الصغيرة بدون تضييع للوقت . لكن بالرغم من كل هذه التعقيدات قد تعرف فترة غنية بالأحداث السعيدة والتطورات، مدعوما من القمر من برج الجوزاء الصديق بين الاثنين والاربعاء الذي يسمح لك بالاحلام وبطرح افكار جديدة ويزيدك ثقة بالنفس كما القدرة على القيادة وتوجيه الاخرين وتتألق اثناء بعض اللقاءات والمواعيد وتبدو الطريق مفتوحة أمامك على كافة الاصعدة مهنيا اكاديميا وصحيا لتتوج نجاحاتك بتفوق تتبدل الظروف وتدخل في نفق صحي استشفائي يخصك او يخص احد افراد العائلة او الاهل مع وجود القمر والخسوف الحاصل في برج السرطان الحاصل في بيت الصحة والذي يرسم لك طريقا مختلفة يومي الخميس والجمعة هناك ثمة دروس عليك أن تفهمها وهي أن لكل إنسان حدوده، ولا يمكنك أن تكون في كل الأماكن وتقوم بكل شيء. كما حاول أن تتجنب القلق والخوف والانفعالات السلبية والغضب التي لا تساهم إلا في استنفاد طاقتك.

عاطفياً: يسلّحك كوكب الزهرةالذي يتنقل في برجك بالحماس الذي يمنحك الطاقة اللازمة لتحقيق مختلف الأهداف. تر تبط بصدقات وتحتفل بلقاءات مميزة فتعيش اسبوعا مثاليا لتجديد عهود الحب والتفاني لشريكك للعازب يرفع هذا الاسبوع من آمالك وفرصك للتعرّف إلى أشخاص مثيرين للإهتمام وقد تلتقي بالحبيب وتتوالى المفاجىت طوال الاسبوع.

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